Ron DeSantis celebró el descenso en el precio del huevo, pero apuntó contra una cadena de restaurantes
El gobernador de Florida citó datos que dan cuenta de la recuperación económica del sector luego de meses de subas
- 3 minutos de lectura'
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, utilizó su cuenta en X (antes Twitter) para referirse a la economía doméstica y a los precios que golpearon a los consumidores durante los últimos meses. En un tono irónico, el republicano celebró la caída en el valor de los huevos en Estados Unidos y lanzó una crítica directa a la popular cadena de restaurantes Waffle House, conocida por haber aplicado un recargo en sus platos a comienzos de año.
El desplome del precio del huevo en Estados Unidos: la reacción de DeSantis
El gobernador sostuvo: “¿Esto significa que ya no habrá más recargo por los huevos en Waffle House?”, luego de compartir un gráfico publicado por la cuenta financiera Barchart, que mostraba una caída del 86% en el precio del producto desde marzo.
Según los datos compartidos por Barchart el 18 de octubre, el precio de estos productos se redujo un 86% desde el inicio de marzo, hasta llegar a US$1,15 la docena. El gráfico reflejó una tendencia sostenida a la baja en los valores mayoristas, que se dispararon por la combinación de una inflación persistente y un nuevo brote de gripe aviar.
El contraste con lo que ocurrió a comienzos de año fue notable. En febrero de 2025, el Pensacola News Journal detalló que una docena de huevos en Florida costaba en promedio US$5,36 en cadenas como Publix, Winn-Dixie y Walmart, un aumento del 29% frente al promedio nacional de US$4,14 registrado por la Oficina de Estadísticas Laborales en diciembre. En algunos estados, el precio alcanzó los US$6,70 por docena.
El diario explicó que el motivo de la escasez y del encarecimiento no estuvo relacionado con decisiones políticas, sino con el impacto de la gripe aviar altamente patógena (HPAI, por sus siglas en inglés), que diezmó millones de aves ponedoras. En diciembre de 2024, la enfermedad provocó la pérdida de 13,2 millones de gallinas, y solo un mes después la cifra superó los 14 millones, lo que afectó tanto a granjas convencionales como a sistemas de jaulas libres y orgánicos.
Waffle House, el restaurante que comenzó el “recargo por huevo”
El comentario de DeSantis apuntó de manera directa a un episodio que causó polémica en febrero, cuando la cadena de restaurantes Waffle House decidió añadir un recargo de 50 centavos de dólar por cada huevo servido en sus platos.
De acuerdo con un informe de Reuters del 4 de febrero, la empresa justificó la medida como una respuesta temporal ante el “aumento dramático” de los precios por la gripe aviar. La compañía aclaró que no podía prever cuánto duraría la escasez, pero el incremento afectó de inmediato a los clientes: un desayuno clásico de dos huevos, que solía costar US$7,75 en Georgia, pasó a valer US$8,75.
El artículo de Reuters detalló que el precio mayorista del producto había tocado un máximo histórico en diciembre de 2024, con una docena cotizada a US$5,57 en el Medio Oeste y hasta US$8,85 en California. La enfermedad representó el golpe más severo al sector desde el inicio de la epidemia en 2022.
Con más de 2100 locales en todo el país norteamericano y un consumo anual estimado de 272 millones de huevos, Waffle House se convirtió en un símbolo del impacto que las fluctuaciones del mercado alimentario tienen en la vida cotidiana de los estadounidenses.
Otras noticias de Agenda EEUU
Recomendaciones. Dulce o truco en Chicago: el horario para pedir dulces este Halloween 2025
Clientes informados. Advertencia a consumidores: qué significa la nueva ley que deben cumplir los restaurantes de Nueva York
Vacaciones. A una hora de Yellowstone: el pueblo de las Montañas Rocosas que lidera el ranking de los destinos turísticos para 2026
- 1
Para la Justicia de Estados Unidos, Javier Milei, su hermana o Hayden Davis podrían ser los dueños de los millones que generó $LIBRA
- 2
Tragedia en Hong Kong: un avión se despistó en el aterrizaje, cayó al mar y murieron dos personas
- 3
Dónde voto en CABA el domingo 26 de octubre: consultá el padrón de las Elecciones 2025
- 4
Ley de nietos: se termina el plazo para acceder a la ciudadanía española por esta vía