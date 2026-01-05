Quiénes son los abogados de alto perfil de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York: uno defendió a Julian Assange
El líder del régimen chavista está acusado de conspiración de narcoterrorismo, entre otros cargos; se declaró inocente este lunes
Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron trasladados este 5 de enero hacia su primera audiencia en un tribunal de la ciudad de Nueva York para comparecer ante la justicia de Estados Unidos, tras ser acusados de sus múltiples cargos de narcoterrorismo. El líder del régimen se declaró inocente. Su defensa está compuesta por Barry Pollack y Mark Donnelly. El primero fue el abogado de Julian Assange, programador australiano acusado de revelar crímenes de guerra y secretos gubernamentales de Estados Unidos.
Uno por uno: quiénes integran la defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores
De acuerdo con CNN, Maduro eligió para su representación legal a Barry Pollack, considerado uno de los abogados más destacados de Estados Unidos. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la representación de empresas, organizaciones y altos funcionarios gubernamentales.
Pollarck es descrito como un letrado “minucioso y reflexivo” que vive, respira y duerme en los juicios. Se especializa en casos difíciles y prioriza a sus clientes, según consignó Georgetown Law.
Noticia en desarrollo.
