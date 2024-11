Ron DeSantis revela cuándo se hará el anuncio del sucesor de Marco Rubio: los nombres que encabezan la lista para senador

En una declaración oficial, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, hizo público que probablemente tomará una decisión a principios de enero de 2025 sobre quién ocupará el escaño del Senado que dejará Marco Rubio. DeSantis señaló el lunes que su oficina ya ha comenzado a estudiar posibles candidatos y que seguirán trabajando en ello en las próximas semanas.

A través de un comunicado en su cuenta de X, DeSantis explicó que Rubio renunciará al Senado para asumir funciones como Secretario de Estado cuando la Administración Trump tome el poder el 20 de enero. “En las próximas semanas se realizarán evaluaciones más exhaustivas y entrevistas a los candidatos, y es probable que la selección se realice a principios de enero”, explicó.

El gobernador de Florida aclaró que tomará una decisión a principios de enero de 2025 sobre quién ocupará el lugar que dejará Marco Rubio Instagram @flgovrondesantis

“Florida merece un senador que ayude al presidente Trump a cumplir su mandato electoral, sea firme en materia de inmigración y seguridad fronteriza, enfrente la arraigada burocracia y el estado administrativo, revierta el declive fiscal del país, esté animado por principios conservadores y tenga un historial probado de resultados”, agregó el gobernador.

Quiénes son los posibles candidatos

Según informa Associated Press (AP), algunos republicanos en Florida “están presionando a DeSantis para que nombre a Lara Trump, la nuera del presidente electo”. Lara es copresidenta del Comité Nacional Republicano y vive en el condado de Palm Beach con su esposo Eric Trump, cerca del presidente electo de Estados Unidos.

En una reciente entrevista en Fox News, Lara Trump comentó: “Si me eligen para servir en otra capacidad, realmente sería un honor para mí. Aún no me han preguntado, pero ciertamente lo consideraría seriamente si se me presenta”. De acuerdo a la nota publicada en AP, algunos políticos republicanos dicen que nombrar a un miembro de la familia del presidente electo al Senado sería una gran manera para que DeSantis se gane el favor de la Casa Blanca y también de los seguidores dedicados de Trump.

Lara Trump comentó que sería un honor para ella ser elegida para ocupar el espacio que dejaría Rubio Michael Wyke - FR33763 AP

Por otro lado, para AP, otros nombres que se están considerando incluyen a la vicegobernadora Jeanette Nuñez, la fiscal general de Florida, Ashley Moody, y el expresidente de la Cámara de Representantes de Florida, Paul Renner. De todos modos, en caso de que Rubio sea confirmado como Secretario de Estado, su reemplazo serviría hasta la próxima elección, programada para 2026, momento en el cual el escaño se sometería nuevamente a votación.

A esta lista de considerados pueden sumarse el jefe de gabinete de DeSantis, James Uthmeier; el expresidente de la Cámara de Representantes de Florida, José Oliva; la ex secretaria de Estado de Florida, Laurel Lee y la esposa del gobernador, Casey DeSantis.

Quién es Marco Rubio

Rubio, cuyo abuelo emigró de Cuba en 1962, se convertiría en el primer latino al frente de la diplomacia norteamericana, lo que responde al crecimiento de los votos del futuro representante de la Casa Blanca en ese sector de la población en las últimas elecciones presidenciales. Sin embargo, en 2016, Rubio y Trump estaban enfrentados en la interna del Partido Republicano de cara a los comicios del 2016.

ARCHIVO - El excandidato presidencial republicano Donald Trump saluda al senador Marco Rubio, republicano de Florida, durante un mitin de campaña en el J.S. Dorton Arena, el 4 de noviembre de 2024, en Raleigh, Carolina del Norte (Foto AP/Evan Vucci, Archivo) Evan Vucci - AP

De todos modos, esos conflictos parecen haber quedado en el pasado, ya que el presidente electo de Estados Unidos designó al senador Marco Rubio como candidato para convertirse en su Secretario de Estado. Así lo confirmó en un posteo en su cuenta de X: “Marco es un líder muy respetado y una voz muy poderosa por la libertad. Será un firme defensor de nuestra Nación, un verdadero amigo de nuestros aliados y un guerrero intrépido que nunca retrocederá ante nuestros adversarios”.