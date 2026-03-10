Trump visitó El Arepazo en Doral: el guiño a los venezolanos, qué pidió para comer y los gritos de “USA, USA”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convirtió la visita al restaurante El Arepazo, en Doral, en el gesto simbólico de cierre de su paso por Florida, al combinar foto política, mensaje al exilio venezolano y guiño a la comunidad latina que sigue de cerca la guerra en Oriente Medio y sus efectos en la región. Entre saludos y gritos de “¡USA, USA!”, el mandatario dejó una imagen que circuló rápidamente en redes sociales y en los noticieros hispanos, con un ojo puesto en la opinión pública y otro en la agenda geopolítica más amplia.

El Arepazo, escenario político de los venezolanos en Doral

El Arepazo no es un restaurante más: desde 2004 funciona como punto de encuentro del exilio venezolano en el sur de Florida, sede informal de vigilias, actos políticos y celebraciones cada vez que ocurre un hito vinculado a Venezuela.

La parada de Trump allí, tras una agenda cargada de reuniones en el Trump National Doral, refuerza el peso simbólico del local como especie de “casa de campaña” permanente de la diáspora, donde se festejan decisiones de Washington o se siguen elecciones a distancia.

El lunes, el presidente llegó al lugar rodeado de su equipo y de autoridades locales, incluida la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, y se abrió paso entre aplausos y teléfonos en alto.

“¿Quién es de Venezuela?”, preguntó en voz alta, antes de rematar con una frase que ya circula como clip viral: “Venimos a conseguir comida para el AF1”, en referencia al Air Force One.

Cuando entró al salón, Trump miró hacia la barra y lanzó la pregunta que quería en cámara: “¿Qué me pueden recomendar para comer aquí?”. De inmediato, la respuesta fue unánime entre los clientes y el personal: “¡Arepas, arepas!”, gritaron varios a la vez. Aceptó.

Los presentes respondieron con gritos de “¡USA!, ¡USA!” y “Cuba libre”, en una escena que mezcló simpatizantes venezolanos, cubanos y nicaragüenses, todos parte del escenario político del sur de Florida, donde el voto latino tiene un peso clave en cualquier elección nacional.

Donald Trump: mensajes sobre Irán y Venezuela en la misma jornada

La visita a El Arepazo se produjo después de que Trump ofreciera una rueda de prensa en Doral para defender su campaña militar en Irán, en medio de la escalada del precio del petróleo y la tensión en Oriente Medio.

El líder republicano afirmó en una entrevista con CBS que la guerra contra Irán está “prácticamente terminada”.

Según dijo, Irán ya no cuenta con “marina, comunicaciones ni fuerza aérea”, y aseguró que el conflicto está “muy avanzado” respecto al calendario de cuatro a cinco semanas que se había planteado inicialmente.

Tras sus declaraciones, que impulsaron el cierre al alza de Wall Street, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica respondió con un comunicado en el que sostuvo que será Irán quien decida “el fin” del conflicto.

Un gesto dirigido al exilio venezolano y al tablero regional latino en Florida

Para la comunidad venezolana en Florida, la foto de Trump en El Arepazo tiene una carga emocional que trasciende la anécdota gastronómica.

Allí han celebrado, en años anteriores, anuncios sobre alivios migratorios, avances en causas judiciales contra el chavismo y momentos clave del ciclo político venezolano, de modo que la llegada del presidente con cámaras y comitiva refuerza la sensación de que el tema Venezuela sigue alto en la agenda de Washington.

Donald Trump busca consolidar apoyo entre los latinos de Florida SAUL LOEB - AFP

Analistas locales leen la escena también como un movimiento electoral: en pleno clima de tensión internacional (y también local por las fuertes políticas migratorias de su administración), el mandatario busca consolidar apoyo entre los latinos.

