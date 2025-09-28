Seguro Social en Florida: el calendario oficial del pago de cheques en octubre 2025

El programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) publicó el calendario de pagos de octubre de 2025 para sus beneficiarios en Florida. Las fechas de los depósitos incluyen a los planes sociales del Seguro Social de Jubilación y Sobrevivientes, así como el Seguro Social por Discapacidad (RSDI, por sus siglas en inglés).

Calendario del Seguro Social para octubre de 2025 en Florida

Durante este décimo mes del año existen diferentes fechas de pago para los beneficiarios de los programas de asistencia, según explicó la Administración de Seguridad Social (SSA, por sus siglas en inglés).

La Administración del Seguro Social confirma las fechas de pago para Florida y el resto de EE.UU. (Pexels/Tima Miroshnichenko)

El primer día hábil del mes corresponde al pago del programa SSI, en octubre de 2025, esta fecha será el miércoles 1°. Mientras que en los meses en los que el día primero no es hábil, el pago se adelantará a un viernes antes.

Por otro lado, el calendario de la SSA establece que los afiliados al RSDI obtendrán sus beneficios de acuerdo con su fecha de nacimiento en tres días diferentes de pago que corresponden al segundo, tercero y cuarto miércoles de cada mes.

Los nacidos del día 1° al 10 recibirán su depósito el miércoles 8 de octubre de 2025.

de 2025. Los nacidos del día 11 al 20 recibirán su pago el miércoles 15 de octubre de 2025.

de 2025. Los nacidos del día 21 al 31 obtendrán sus beneficios el miércoles 22 de octubre de 2025.

Durante octubre del presente año también se encuentra programado el pago del SSI correspondiente a noviembre, este se llevará a cabo el viernes 31 del mes.

Los pagos del Seguro Social en Florida se realizarán en diferentes días de octubre de 2025 (Pexels/Kaboompics.com-Social Security Administration)

Así mismo, la SSA indicó que aquellas personas que se encuentran inscritas al programa y reciben beneficios desde antes de 1997 o son beneficiarias de ambos planes de asistencia, recibirán el pago de SSI el día primero del mes y el del Seguro Social el viernes 3 de octubre.

Cuáles son los beneficios del Seguro Social en Florida

Existe cuatro tipos de beneficios del Seguro Social en el país norteamericano, según el gobierno de Estados Unidos, que son:

Beneficios por jubilación

Son depósitos mensuales dirigidos a personas mayores de 62 años de edad, que trabajaron y pagaron impuestos al Seguro Social durante al menos una década.

Beneficios para cónyuges y familiares sobrevivientes

Pagos mensuales a miembros de la familia de alguien que trabajó y pagó impuestos del seguro social antes de su fallecimiento o para personas retiradas o con discapacidad cuyo parentesco sea de cónyuge, ex-cónyuge, hijos, o padres dependientes.

La Administración del Seguro Social comparte los tipos de beneficios que ofrece (Archivo) Archivo

Seguro de Ingreso Suplementario

Son pagos mensuales para quienes tienen pocos o nulos ingresos y recursos, así como alguna discapacidad, o son mayores de 65 años de edad.

Seguro por Discapacidad

Para las personas con ceguera u otra discapacidad que cuenten con el suficiente historial laboral.

Requisitos para obtener el Seguro Social en Florida

Existen diferentes requisitos de elegibilidad, según el tipo de beneficio al que se aplique, según la SSA, aunque todos los solicitantes deberán ser ciudadanos estadounidenses, o bien, ser un no ciudadano, aprobado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Además, el solicitante tendrá que cumplir con el requisito de residencia en alguno de los 50 estados del país norteamericano, el Distrito de Columbia o las Islas Marianas del Norte, durante al menos un mes.

Personas mayores de 62 años o con discapacidad pueden solicitar los beneficios de la SSA (Archivo- Unsplash)

En el apartado de "extranjeros calificados" se menciona que el DHS ha denominado siete categorías para no ciudadanos que pueden solicitar los beneficios de seguridad social.

Esto incluye a quienes cuentan con la residencia permanente, entrada condicional, entraron con libertad condicional, refugiados, que entraron con asilo, con deportación suspendida y participantes de Cuba o Haití.

También deberán presentar la solicitud correspondiente y tener en cuenta que le otorgará permiso a la SSA para obtener información financiera y solicitar registros a instituciones sobre su historia.