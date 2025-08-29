Calendario de pagos de SNAP en Florida: las fechas de depósito para septiembre de 2025

Los cupones de alimentos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) se depositarán a lo largo del mes de septiembre en Florida, según el calendario del Departamento de Agricultura (USDA). La dependencia ya anunció las fechas en las que se otorgarán las ayudas alimentarias.

Calendario de pagos de SNAP en Florida en septiembre 2025

Para el mes de septiembre de 2025, los beneficiarios del programa SNAP en Florida recibirán sus cupones de manera escalonada, de acuerdo con el calendario del departamento.

La mayoría de los estados busca eliminar el refresco y dulces de las compras con SNAP (Pexels/Mike Jones)

Los beneficios se entregan cada mes del 1° al 28 de septiembre, de acuerdo con los últimos dos dígitos del número de caso (sin contar el décimo dígito).

Número de caso 00-03: beneficios disponibles el día 1.

Número de caso 04-06: beneficios disponibles el día 2.

Número de caso 07-10: beneficios disponibles el día 3.

Número de caso 11-13: beneficios disponibles el día 4.

Número de caso 14-17: beneficios disponibles el día 5.

Número de caso 18-20: beneficios disponibles el día 6.

Número de caso 21-24: beneficios disponibles el día 7.

Número de caso 25-27: beneficios disponibles el día 8.

Número de caso 28-31: beneficios disponibles el día 9.

Número de caso 32-34: beneficios disponibles el día 10.

Número de caso 35-38: beneficios disponibles el día 11.

Número de caso 39-41: beneficios disponibles el día 12.

Número de caso 42-45: beneficios disponibles el día 13.

Número de caso 46-48: beneficios disponibles el día 14.

Número de caso 49-53: beneficios disponibles el día 15.

Número de caso 54-57: beneficios disponibles el día 16.

Número de caso 58-60: beneficios disponibles el día 17.

Número de caso 61-64: beneficios disponibles el día 18.

Número de caso 65-67: beneficios disponibles el día 19.

Número de caso 68-71: beneficios disponibles el día 20.

Número de caso 72-74: beneficios disponibles el día 21.

Número de caso 75-78: beneficios disponibles el día 22.

Número de caso 79-81: beneficios disponibles el día 23.

Número de caso 82-85: beneficios disponibles el día 24.

Número de caso 86-88: beneficios disponibles el día 25.

Número de caso 89-92: beneficios disponibles el día 26.

Número de caso 93-95: beneficios disponibles el día 27.

Número de caso 96-99: beneficios disponibles el día 28.

Para los beneficiarios de SNAP que reciben el apoyo en efectivo, el pago se realizará los primeros tres días del mes, según sus últimos dígitos: 00-03 el día 1° de septiembre; del 34-66 el segundo día del mes; y del 67-99, el tercer día de septiembre.

Cuánto dinero da SNAP en Florida

La cantidad de dinero que otorga SNAP en Florida depende de la cantidad de personas que viven en una casa y a los ingresos mensuales totales, según los requisitos de USDA.

Los beneficios de SNAP en Florida se emiten durante los primeros 28 días de cada mes Freepik

Acorde a lo anterior, la cifra de apoyo alimentario que otorga el gobierno en el estado es:

Una persona: US$292

Dos personas: US$536

Tres personas: US$768

Cuatro personas: US$975

Cinco personas: US$1158

Seis personas: US$1390

Siete personas: US$1536

Ocho personas: 1756

A partir del noveno miembro, se añaden US$219 por cada adicional.

Limitan compra de alimentos con SNAP en Florida

A partir de enero de 2026, los beneficiarios del programa SNAP en Florida no podrán utilizar sus cupones para comprar alimentos que son considerados de bajo valor nutricional, de acuerdo con El Nuevo Herald.

Para ser elegible para este programa de beneficios, debe ser residente del estado de Florida Freepik

Entre los productos que ya no se podrán comprar con la tarjeta EBT están las bebidas azucaradas como las sodas y energizantes, junto con caramelos y postres preparados, sin olvidar las bebidas alcohólicas y cigarrillos.