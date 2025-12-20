SNAP 2026 en Florida: la USDA confirma qué día de enero se hace el depósito

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) publicó el calendario de depósitos de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) para Florida en enero de 2026. El gobierno federal, también dio a conocer las nuevas reglas del programa y los requisitos para acceder a los cupones de alimentos.

Calendario de pagos de SNAP en Florida para enero de 2026

El calendario del USDA indica que los beneficiarios del programa SNAP en el Estado del Sol Brillante recibirán sus depósitos de manera escalonada durante enero de 2026. Los pagos estarán disponibles a partir del primer día del mes y hasta el día 28 del mismo, de acuerdo con a los últimos números de caso.

En Florida las personas reciben beneficios SNAP recibirán sus depósitos entre el 1 y el 28 del mes, según su número de caso

Las fechas para la distribución quedan de la siguiente manera:

Número de caso 00-03: beneficios disponibles el día 1°.

Número de caso 04-06: beneficios disponibles el día 2.

Número de caso 07-10: beneficios disponibles el día 3.

Número de caso 11-13: beneficios disponibles el día 4.

Número de caso 14-17: beneficios disponibles el día 5.

Número de caso 18-20: beneficios disponibles el día 6.

Número de caso 21-24: beneficios disponibles el día 7.

Número de caso 25-27: beneficios disponibles el día 8.

Número de caso 28-31: beneficios disponibles el día 9.

Número de caso 32-34: beneficios disponibles el día 10.

Número de caso 35-38: beneficios disponibles el día 11.

Número de caso 39-41: beneficios disponibles el día 12.

Número de caso 42-45: beneficios disponibles el día 13.

Número de caso 46-48: beneficios disponibles el día 14.

Número de caso 49-53: beneficios disponibles el día 15.

Número de caso 54-57: beneficios disponibles el día 16.

Número de caso 58-60: beneficios disponibles el día 17.

Número de caso 61-64: beneficios disponibles el día 18.

Número de caso 65-67: beneficios disponibles el día 19.

Número de caso 68-71: beneficios disponibles el día 20.

Número de caso 72-74: beneficios disponibles el día 21.

Número de caso 75-78: beneficios disponibles el día 22.

Número de caso 79-81: beneficios disponibles el día 23.

Número de caso 82-85: beneficios disponibles el día 24.

Número de caso 86-88: beneficios disponibles el día 25.

Número de caso 89-92: beneficios disponibles el día 26.

Número de caso 93-95: beneficios disponibles el día 27.

Número de caso 96-99: beneficios disponibles el día 28.

El monto de los pagos de SNAP depende del número de integrantes de un hogar y de la cantidad sus ingresos netos

El USDA compartió también que aquellos beneficiarios que reciben los pagos del SNAP en efectivo y SUNCAP obtendrán sus cupones los primeros tres días de enero 2026 en el siguiente orden:

Número de caso 00-03: beneficios disponibles el día 1°.

Número de caso 34-66: beneficios disponibles el día 2.

Número de caso 67-99: beneficios disponibles el día 3.

Los cambios para solicitar SNAP en 2026

El Servicio de Alimentación y Nutrición (FNS, por sus siglas en inglés) explicó en su página oficial los cambios que se tendrán en cuenta para el año 2026. Entre ellos figuran los siguientes:

Aumento del límite superior de edad : los adultos sin dependientes ni discapacidad que participan en el programa deberán cumplir con el requisito de trabajo hasta los 64 años, lo que representa una elevación de 10 años respecto al límite anterior de 54 años.

: los adultos sin dependientes ni discapacidad que participan en el programa deberán cumplir con el requisito de trabajo hasta los 64 años, lo que representa una elevación de 10 años respecto al límite anterior de 54 años. Cambios en la excepción para niños en el hogar : la edad límite del menor a cargo para que los padres o familiares estén exentos del requisito de trabajo se redujo de 18 a 14 años.

: la edad límite del menor a cargo para que los padres o familiares estén exentos del requisito de trabajo se redujo de 18 a 14 años. Fin de las excepciones implementadas por la Ley de Responsabilidad Fiscal: se eliminan las exenciones que antes cubrían a las personas sin hogar, a los veteranos y a los jóvenes (de 24 años o menos) que fueron parte del sistema de cuidado tutelar al cumplir 18 años.

El gobierno anunció cambios en el aumento del límite superior de edad para el programa SNAP

Nuevas restricciones que se aplican en Florida para la compra de alimentos

El USDA impondrán nuevas prohibiciones en la compra de alimentos a partir de 2026. En Florida se restringe la compra de refrescos, bebidas energéticas, dulces y postres a partir del 1° de enero de 2026.

En su sitio web oficial, el Departamento de Agricultura explicó que la medida se impone para limitar la compra de productos no nutritivos, y asegurar que los fondos públicos se utilicen para opciones saludables que mejoren la salud de los beneficiarios.