En las últimas horas, autoridades policiales del condado de Lee, Florida, debieron acudir a un centro comercial ante el llamado de clientes que encontraron un cocodrilo en el interior del establecimiento. A partir del llamado, se realizó el contacto con la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre (FFWCC, por sus siglas en inglés), que envió personal a retirar el animal en las mejores condiciones. Dado el tamaño y peso de la criatura, muchos se sorprendieron.

A lo largo de los años, el Estado del Sol fue testigo de distintas interacciones entre animales no domésticos y la población. Por la ubicación del estado y las características de su medio ambiente, no es inusual el cruce con estas especies. Sin embargo, que sea frecuente no evita la sorpresa y el susto de muchos al encontrarse en una de estas situaciones.

No es inusual cruzarse con caimanes en Florida Pixabay

Encontraron a un cocodrilo en un centro comercial de Florida

El hecho ocurrió en el pueblo de Estero, concretamente en el centro comercial Coconut Point. Allí, clientes del lugar informaron sobre la presencia del cocodrilo, hecho que motivó la rápida respuesta de la policía del condado, según reveló WFLA. Como marca el protocolo en estos casos, se hizo el llamado a la FFWCC para que intervenga en la situación.

Gracias a la tarea de ambas entidades, el cocodrilo fue retirado de forma segura y sin causar daño a ninguno de los presentes en el lugar. Luego de que la situación fue controlada, se conoció no solo la imagen del enorme animal, sino también sus características físicas.

El cocodrilo medía más de 3,60 metros y tenía un peso aproximado de 270 kilos. Ante semejante porte, lógicamente el susto y la cautela se apoderaron de los clientes del centro comercial presentes en la escena.

