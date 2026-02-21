Tiene diabetes, vive en Miami y creó una panadería con opciones de bajo índice glucémico: “No había en el mercado”

A los 25 años, a Loly Bergoderi le diagnosticaron diabetes tipo 1. Ese momento marcó un giro en su vida: abrió en Miami una panadería sin conservantes químicos y adoptó un estilo de vida más saludable.

Luego de conocer su diagnóstico, Bergoderi decidió priorizar su salud física. Para ello, aprendió a integrar el control de la glucosa con el ejercicio y la alimentación de manera consciente.

Su cuenta de fitness cuenta con más de 18,000 seguidores en Instagram y cuenta con diferentes rutinas para el cuerpo Instagram/@fitbyloly

“Desde que me diagnosticaron diabetes, la salud dejó de ser solo un interés y se convirtió en una misión de vida”, dijo en diálogo con Caracol Radio.

En 2019 se certificó como Personal Trainer y Especialista en Nutrición Deportiva por la International Sports Sciences Association (ISSA, por sus siglas en inglés). Este nuevo rol la impulsó a crear su cuenta @fitbyloly, donde comparte sus rutinas de ejercicio y consejos saludables.

La búsqueda de una panadería saludable

En esta nueva etapa, Loly buscó carbohidratos que no afectaran de manera negativa sus niveles de glucosa. Al darse cuenta de que en el mercado solo se vendían productos con ingredientes ocultos y azúcares refinados, decidió crearlos ella misma en la cocina de su casa con materia prima real.

“Cada vez que buscaba este tipo de carbohidratos, terminaba decepcionada. Así que un día dije: ‘Si no existe, ¿por qué no lo creo yo?’ Así empecé en la cocina de mi casa a experimentar. Mi meta era hacer un pan no solo saludable, sino rico. Un pan que pudiera disfrutar sin preocuparme por los efectos en mi cuerpo”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.

Luego de experimentar en la cocina, formarse con referentes mundiales en la industria gastronómica como Jordi Morera o Yusel Montelongo, y profundizar durante cinco años en la técnica de la masa madre, en 2021 fundó Simple Food Gourmet, una panadería marcada por cuatro pilares centrales:

Perfil nutricional : los panes tienen hasta un 30% menos de carbohidratos netos que el pan industrial, lo que permite a personas con diabetes o sensibilidad al gluten disfrutar del alimento sin temor a tener picos de glucosa.

: los panes tienen hasta un lo que permite a personas con diabetes o sensibilidad al gluten disfrutar del alimento sin temor a tener picos de glucosa. Fermentación lenta : procesos de hasta 36 horas que mejoran la digestión.

: procesos de hasta 36 horas que mejoran la digestión. Ingredientes reales : uso de trigos antiguos y ausencia de conservantes o químicos.

: uso de trigos antiguos y ausencia de conservantes o químicos. Innovación logística: el pan se vende congelado para mantener su frescura de forma natural.

“Si compartes un camino de salud similar al de Loly o crees que comer saludable también puede ser delicioso y satisfactorio, Simple Food Gourmet fue creado con amor, pensado para ti“, resaltan las redes sociales de la panadería.

El legado de Loly y Simple Food Gourmet

Simple Food Gourmet cuenta con más de 16 mil seguidores en Instagram y trabaja en conjunto con otras panaderías de Miami como el Mercado del Club de la Carne, además de distribuidores de Meat Town y Tienda Basket.

En cuanto a Loly, impulsa el enfoque de la salud como su “misión de vida” al compartir información sobre el control glucémico y el uso de bombas de insulina en sus redes sociales.