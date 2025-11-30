Fin del TPS: es latina, estaba embarazada y cuenta cómo emigró de EE.UU. a Canadá para pedir asilo

Tras el fin del TPS, Francy Miled, una latina que decidió compartir su experiencia en TikTok, afirmó que atravesó un momento decisivo al confirmar su embarazo y comenzar a evaluar opciones fuera de Estados Unidos. En su serie de videos sostuvo que ese cambio personal la llevó a buscar información y a analizar qué caminos podían ajustarse a su situación antes de decidir su salida.

Fin del TPS: el embarazo que llevó a una latina a buscar refugio en Canadá

En su video, recordó que descubrió su embarazo un mes después de que “comenzaron a anunciar que quitarían el TPS”. Y explicó que desde entonces se preguntó cuál era la mejor opción para garantizar su seguridad.

Contó que comenzó a investigar alternativas legales antes de salir de Estados Unidos

Relató que ya había escuchado sobre el Acuerdo de Tercer País Seguro y que, por esa razón, viajó en bus dentro de Estados Unidos hacia la frontera con Canadá para saber si calificaba. Según dijo, los oficiales tomaron sus datos, registraron sus huellas y le otorgaron una admisión de 45 días para presentar su caso.

En otro clip explicó que ese acuerdo obliga a pedir protección en el primer país seguro que se pisa. Para ilustrarlo, relató: “Si una persona pasa de México a Estados Unidos, el primer país que estaría pisando sería Estados Unidos”.

Señaló que las autoridades estadounidenses registraron sus datos y le dieron 45 días para presentar su solicitud

Aclaró que existen excepciones familiares y mencionó que, en su caso, tener una hermana le permitió avanzar en Canadá. Agregó que esta vía también puede aplicarse a exesposos o primos, aunque advirtió que cada caso depende de condiciones específicas. La joven reiteró: “No todo el mundo califica para este acuerdo”.

En otra parte de su serie, Miled respondió a quienes la cuestionaron por exponer su caso al tiempo que solicitaba refugio.

“Yo estoy en un proceso legal y transparente, no es oculto. Yo no diría nada que contradiga mi caso”, expresó la inmigrante. A su vez, subrayó que solo narró sus vivencias y compartió datos que son públicos.

Qué documentos le pidieron al cruzar a Canadá bajo el Acuerdo de Tercer País Seguro

Según su relato, una vez confirmada su excepción, los agentes le pidieron todos los documentos que llevaba consigo y se los retuvieron. Además, debió completar un acta con información de los últimos diez años: fechas, lugares y antecedentes.

Indicó que al entrar recibió un documento al que llamó “la hoja marrón”, imprescindible para transporte, atención médica y trámites básicos. Y sostuvo: “Sin ese papel no eres absolutamente nada”, debido al nivel de control que describió sobre el sistema canadiense.

¿Cómo fueron sus primeros días en Canadá?

Miled afirmó que Canadá es “bastante caro” y que una persona debe llegar con recursos propios. Explicó que existen ayudas, aunque “no llegan inmediatamente” y no permiten cubrir un alquiler.

Asimismo, contó que actualmente vive en un refugio al que nadie la envió y afirmó: “Yo me vine solita”.

La migrante también reconoció que el idioma le resultó “abrumador” y que trabajadores sociales la acompañaron a diario para avanzar con formularios y trámites.

Sobre el permiso laboral, mencionó que le informaron un plazo de 40 días hábiles para su entrega.

¿Quiénes pueden pedir refugio en Canadá bajo el Acuerdo de Tercer País Seguro?

De acuerdo con el portal especializado en migración Immiland Canada, el STCA exige que la solicitud de protección se presente en el primer país seguro al que la persona ingresa, y Canadá considera a Estados Unidos dentro de esa categoría.

Por este motivo, quienes llegan después de haber pasado por territorio estadounidense solo pueden iniciar un pedido de asilo si cumplen alguna de las excepciones previstas en el acuerdo.

Estas categorías —entre ellas la que permitió el caso de Miled por tener una hermana en Canadá— son:

Un vínculo familiar que incluya a un pariente con estatus legal reconocido en el país norteamericano (ciudadanía, residencia permanente, protección o permisos válidos).

que incluya a un pariente con estatus legal reconocido en el país norteamericano (ciudadanía, residencia permanente, protección o permisos válidos). Ser menor no acompañado , sin madre, padre, tutor legal o adulto responsable en Canadá o en Estados Unidos.

, sin madre, padre, tutor legal o adulto responsable en Canadá o en Estados Unidos. Poseer documentación canadiense vigente , como visado válido, permiso de estudio o trabajo, o un documento de viaje emitido por autoridades canadienses.

, como visado válido, permiso de estudio o trabajo, o un documento de viaje emitido por autoridades canadienses. Un motivo de interés público, que abarque acusaciones o condenas que puedan implicar pena de muerte en Estados Unidos o en un tercer país.

Aun cuando una persona cumpla alguna de estas excepciones, debe superar todas las evaluaciones de admisibilidad establecidas por la ley migratoria canadiense.

Antecedentes relacionados con seguridad, violaciones de derechos humanos o delitos graves impiden acceder al estatus de refugiado.