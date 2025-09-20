Trabajo en Walmart en Florida: lanzan vacantes y así se puede aplicar

La cadena de supermercados estadounidense Walmart publicó nuevas vacantes de trabajo en distintas ciudades de Florida. La compañía de carácter mundial ofrece puestos de empleo que parten de 15 dólares la hora en Miami.

Cuáles son los puestos de trabajo que ofrece Walmart en Florida en septiembre de 2025

La multinacional anunció la búsqueda de personal para diferentes áreas y ubicaciones. En la ciudad de Miami, se publicaron 13 nuevas vacantes de empleo en siete sucursales diferentes. Estas ofertas están destinadas a los postulantes elegibles que tengan 16 años o más, como requisito principal de la tienda.

Los nuevos puestos de trabajo cuentan con un salario a partir de los 15 dólares la hora Facebook/Walmart Supercenter Miami

Algunas propuestas contemplan un part time en el horario, mientras que otras ofrecen un tiempo completo de la jornada laboral. Las principales vacantes de Walmart en Miami vigentes actualmente son:

Técnico de farmacia certificado : a tiempo parcial, ofrecen entre US$19,5 y US$24,5 la hora. Esta vacante está presente en el supercentro de 15601 SW 127th Ave.

: a tiempo parcial, ofrecen entre US$19,5 y US$24,5 la hora. Esta vacante está presente en el supercentro de 15601 SW 127th Ave. Asociado de protección de activos : entre US$18 y US$31 la hora por tiempo completo, en la sucursal de 9191 W Flagler St.

: entre US$18 y US$31 la hora por tiempo completo, en la sucursal de 9191 W Flagler St. Capacitador del equipo de servicio en primera línea : entre US$18 y US$31 la hora, este puesto se desarrolla a tiempo completo en el Neighborhood Market, ubicado en 6991 SW 8th St.

: entre US$18 y US$31 la hora, este puesto se desarrolla a tiempo completo en el Neighborhood Market, ubicado en 6991 SW 8th St. Asociado del equipo de moda : entre US$15 y US$28 la hora en tiempo parcial, para trabajar en el Walmart de 3200 Nw 79th St.

: entre US$15 y US$28 la hora en tiempo parcial, para trabajar en el Walmart de 3200 Nw 79th St. Asociado del equipo de alimentos y consumibles : entre US$15 y US$28 la hora para un desempeño part time, la oferta está abierta en el 3200 Nw 79th St.

: entre US$15 y US$28 la hora para un desempeño part time, la oferta está abierta en el 3200 Nw 79th St. Asistente de carrito : entre US$15 y US$28 por hora, este puesto se desarrolla en 15601 SW 127th Ave.

: entre US$15 y US$28 por hora, este puesto se desarrolla en 15601 SW 127th Ave. Asociado del equipo de mercancía general : entre US$15 y US$28 por hora, el supercentro de 21151 S Dixie Hwy busca nuevo personal para esta área.

: entre US$15 y US$28 por hora, el supercentro de 21151 S Dixie Hwy busca nuevo personal para esta área. Asociado del equipo de carnes y productos agrícolas: entre US$15 y US$28 por hora, en el supercentro de 21151 S Dixie Hwy.

Los interesados pueden elegir entre los puestos a medio tiempo o completo en Walmart Facebook/Walmart Supercenter Miami

Otros puestos vacantes de Walmart en la ciudad de Florida son para asociado del equipo de llenado de pedidos en línea (en el 6991 SW 8th St.), asociado del equipo de remodelación (en 9191 W Flagler St.), asociado del equipo de almacenamiento (en 14720 SW 26th St.), posición de mantenimiento (en 3200 Nw 79th St.) y asociado del equipo de caja (en 8400 Coral Way).

Cómo aplicar a las vacantes de trabajo que ofrece Walmart en Florida

Para postularse a las ofertas de empleo de la multinacional estadounidense, los interesados deben ingresar a la página oficial de la compañía y rellenar un formulario de solicitud con los datos requeridos. El sitio de la cadena de supermercados consulta en primer lugar en qué región específica se precisa la búsqueda laboral.

El proceso para postularse a una vacante de empleo en la cadena multinacional (Unsplash/@keybm1409)

Además de los datos personales, es necesario que cada solicitante incluya el historial laboral y cree una cuenta en línea para guardar la información.

La advertencia de Walmart para los interesados en las vacantes de empleo

La cadena estadounidense emitió un aviso acerca de las estafas que pueden producirse en las búsquedas de trabajo y proporcionó una serie de directrices para que los postulantes identifiquen los canales oficiales y los diferencien de los fraudulentos.

Así, Walmart puntualizó que no solicita ningún pago en los procesos de solicitud y que las comunicaciones en Estados Unidos se desarrollan vía correo electrónico con las direcciones: @walmart.com, @wal-mart.com y @samsclub.com.