Sueño americano cumplido: es cubana, logró comprar su casa en Miami y le hizo una profunda remodelación

Una migrante cubana expresó en redes sociales su felicidad por haber comprado una casa en Miami, Estados Unidos, tras 25 años de residencia, y explicó que la decisión se postergó por temores generados a partir de comentarios ajenos.

La compra de la casa y los primeros arreglos

En su video de TikTok, la mujer relató que la compra se demoró a pesar del interés sostenido de su esposo. Desde que llegaron, su cónyuge “siempre quiso comprar cuando las casas estaban baratas”, pero señaló que ella se resistió por comentarios que la desalentaron.

La cubana señaló que la compra se concretó hace ocho meses

Sin embargo, con el paso de los años, dijo, se dio cuenta de que cada caso es distinto. En ese sentido, destacó que la compra llegó cuando se sintió preparada, tanto desde lo económico como desde lo personal. “Nunca es tarde”, afirmó, al tiempo que remarcó que para ella fue clave confiar en su propio criterio.

En el mismo testimonio, la cubana precisó el momento en que finalmente concretaron la operación. En la grabación publicada el 15 de enero de 2026, señaló que “hace ocho meses” adquirieron el inmueble y desde entonces realizaron “algunos arreglos” en la cocina para mejorar la vivienda.

Su sueño era tener una cocina que estuviera adaptada a sus preferencias, por lo que su elección respondió a la búsqueda de amplitud y limpieza visual. Luego, en el clip, mostró los resultados entre cómo estaba ese espacio antes de las remodelaciones y cómo está ahora.

La protagonista reconoció que sabe que, aunque puede parecer que la llenó de demasiados elementos, la cocina cumple con sus expectativas y también enfatizó que no se considera experta en decoración para protegerse de las críticas.

Mostró el antes y el después de la remodelación Captura @foryourlife.oficial

Las reacciones a su cocina renovada

La publicación generó una respuesta amplia de seguidores que destacaron el resultado final y el valor personal del cambio. Una usuaria escribió que la cocina “está perfecta” y la invitó a “disfrutarla”, mientras otra señaló que “no importa el tiempo”, sino que lo más valioso es concretar los planes.

Los seguidores destacaron el valor personal del logro Captura @foryourlife.oficial

¿Cuánto cuesta comprar una casa en Miami?

Según Realtor.com, con datos correspondientes a octubre de 2025, el precio promedio de las viviendas en Miami se ubicó en US$649 mil, mientras que el valor por superficie alcanzó los US$477 por pie cuadrado.

Los precios registrados por el sitio inmobiliario son: