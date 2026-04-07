Un electricista gana hasta US$65.000 al año: las ciudades de Florida con mejor salario en 2026

El salario promedio anual de un electricista en Florida alcanza los 45.877 dólares en 2026. Esta cifra equivale a un pago aproximado de US$22,06 por hora, aunque haya registros más elevados en algunos casos.

Variación de ingresos y ciudades con mejores salarios en Florida

Los ingresos como electricista varían de acuerdo con los distintos niveles de experiencia y ubicación.

Según ZipRecruiter, mientras el salario mínimo registrado anual es de US$23.913, los profesionales con mayores ingresos perciben hasta US$73.235 anuales.

Un electricista en Florida puede cobrar hasta US$73,235 anuales según su especialidad Unsplash

De todas formas, el informe de la plataforma especializada en empleo indica que la mayoría de los trabajadores del área perciben entre US$37.400 y US$51.200 por año.

Los factores como la especialización y la ciudad de residencia influyen directamente en la remuneración final de cada empleado.

“El rango salarial promedio para un electricista varía considerablemente (hasta en US$13.800), lo que sugiere que puede haber muchas oportunidades de ascenso y aumento salarial según el nivel de habilidad, la ubicación y los años de experiencia”, explica el portal.

En qué ciudades de Florida se gana mejor como electricista en abril 2026

Localidades como Miami-Dade y Port St. Lucie ofrecen salarios que oscilan entre los US$61.389 y los US$62.526 por año.

De acuerdo con la información de ZipRecruiter, las ciudades del Estado del Sol que mejor pagan a los electricistas son:

Rockland Key: el salario anual promedio llega a los US$65.395, con una tarifa por hora de US$31,44 .

el salario anual promedio llega a los US$65.395, con una tarifa . Summerland Key: el salario anual promedio es de US$65.386, lo que representa un pago por hora de US$31,44 .

el salario anual promedio es de US$65.386, lo que representa un pago . Merritt Island: el salario anual promedio llega a los US$64.331, mientras que el sueldo por hora se estima en US$30,93 .

el salario anual promedio llega a los US$64.331, mientras que el sueldo se estima en . Marco Island: US$62.628 anuales y US$30,11 por hora .

US$62.628 anuales y . Condado de Miami-Dade: US$62.526 anuales y US$30,06 por hora .

US$62.526 anuales y . Port St. Lucie: US$61.389 anuales y US$29,51 por hora .

US$61.389 anuales y . Lauderhill: US$60.985 anuales y US$29,32 por hora .

US$60.985 anuales y . Plantation: US$60.979 anuales y US$29,32 por hora .

US$60.979 anuales y . Key West: US$60.726 anuales y US$29,20 por hora.

Rockland Key es la ciudad de Florida que mejor paga a los electricistas Freepik

Especializaciones y roles relacionados con la electricidad con mayor remuneración en Florida

El cargo de gerente de proyectos eléctricos destaca como la posición mejor remunerada dentro de los roles relacionados con la electricidad en Florida, según ZipRecruiter.

Estos profesionales obtienen un salario anual promedio de US$78.142, lo que supera ampliamente el ingreso de un electricista general.

Los electricistas con licencia oficial también gozan de mejores condiciones salariales frente a los ayudantes o aprendices.

En este caso, perciben aproximadamente US$52.968 al año, con una tarifa de US$25,47 por hora de trabajo.

En el sector industrial, los electricistas de mantenimiento perciben un sueldo cercano a los US$48.513 anuales.

Los puestos de electricistas residenciales y comerciales mantienen ingresos alineados con el promedio del estado.

Un electricista residencial percibe unos US$44.652 anuales, mientras que en el área comercial el sueldo ronda los US$45.305.

Cuál es el salario mínimo de Florida en abril de 2026

Actualmente, el salario mínimo a nivel general en Florida es de US$14 por hora.

Debido a que las actualizaciones se realizan cada mes de septiembre, se estima que para este año el incremento sea de US$1, lo que resultaría en un sueldo de US$15 por hora a partir del noveno mes de 2026.