Un venezolano reveló cuántos dólares al mes ganan los repartidores de Amazon en Florida: “¿Vale la pena?”

Oscar Alejandro, un influencer venezolano, acompañó a una pareja que es repartidora de Amazon durante una jornada de trabajo en Miami, Florida, y reveló los ingresos, dificultades y atajos que usan quienes trabajan con las entregas de la megaempresa estadounidense.

Cómo logró una latina entrar a trabajar en Amazon Flex

Ornelis, también venezolana y con residencia en Florida, relató en el video cómo hizo para entrar a trabajar en Amazon Flex.

“Me inscribí en la lista de espera y nunca me llamaron. Al final, contacté a alguien por WhatsApp y me activaron la cuenta”, explicó.

Las zonas con casas facilitan la tarea, pero barrios como Brickell pueden hacerla perder todo lo ganado Captura del vídeo de youtube de Oscar Alejandro

Además de contar con papeles en regla y licencia, se necesita un vehículo con seguro. El proceso oficial es gratuito, pero muchos eligen acudir a terceros por la dificultad de ser aceptados.

¿Cuánto paga Amazon por jornada a cada empleado?

La jornada que mostró el video comenzó a las 3 de la mañana. Desde el depósito de Kendall (Florida), Ornelis comenzó con un turno de tres horas y media, por el que recibió US$66.

“Terminamos en menos tiempo. Fue rápido porque eran casas, no edificios”, señaló. El recorrido lo hizo en equipo junto a su esposo, quien manejaba mientras ella entregaba los paquetes.

Ornelis trabaja dos bloques diarios: uno en la madrugada y otro en la tarde. Con esa rutina, aseguró que se puede alcanzar un ingreso mensual cercano a los US$3840, sin contar los domingos.

Amazon no permite propinas ni paga más por áreas difíciles, aunque sí da bonos por horas extra Captura del vídeo de youtube de Oscar Alejandro

Las zonas fáciles y los barrios complicados de los repartidores de Amazon en Miami

El área de entrega cambia todos los días. Algunas zonas de Miami dificultan la tarea por el tránsito o la falta de estacionamiento.

“Brickell es terrible. No puedes dejar el carro. Si te lo remolcan, perdés lo que ganaste”, afirmó. En cambio, los barrios con casas permiten terminar más rápido: “Hoy entregamos todo en dos horas”.

Amazon no permite recibir propinas y tampoco paga extra por zonas complicadas. Sin embargo, sí otorga bonos si el turno se extiende más de lo previsto.

¿Qué son los bots y por qué muchos los usan aunque son ilegales?

Una parte clave del trabajo consiste en reservar bloques de horario. Pero conseguirlos no es fácil. “Hay robots que agarran los bloques por vos. Se llaman bots y son ilegales”, reconoció.

Sin bots, asegura, es necesario entrar constantemente a la aplicación y competir manualmente por cada turno.

Aunque el proceso oficial es gratuito, muchos pagan por acceso ante la falta de respuestas Captura del vídeo de youtube de Oscar Alejandro

¿Cuánto se gana repartiendo para Shein y Temu?

Además de Amazon, Ornelis reparte paquetes de Shein y Temu. En ese caso, no se paga por bloque sino por cantidad de entregas. Cada paquete vale US$1,60. “Hoy tengo 180 paquetes. Solo eso me da 288 dólares”, detalló.

Al combinar ambos trabajos, alcanza ingresos diarios de hasta US$320. “Trabajo desde las 3 hs hasta las 17 hs. Pero vale la pena. Nos queda dinero después de pagar los gastos”, dijo.

Este tipo de entregas se consigue por contactos directos con los llamados dispatchers, no a través de plataformas oficiales. “Fui al almacén, me presenté, y me dieron una ruta de prueba. Como les gustó, ahora tengo una fija”, sostuvo.

¿Vale la pena ser repartidor de Amazon?

Al concluir el relato, el youtuber Oscar Alejandro planteó una pregunta directa: si todo ese camino, con sus obstáculos y demoras, realmente justifica el sacrificio. Ornelis respondió sin dudar: “Puedes lograr lo que quieras si tienes voluntad. Aquí, el esfuerzo se paga. Por eso digo que sí, vale la pena”.