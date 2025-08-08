El plan de Kristi Noem para el ICE, con réplicas de Alligator Alcatraz en otras partes de EE.UU.: “Eficiencia sin precedentes”

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, adelantó que utilizarán el modelo de la megacárcel Alligator Alcatraz para construir centros de detención de migrantes en diferentes destinos de todo el país. “Nos ayudará a lograr una eficiencia sin precedentes”, afirmó sobre las próximas réplicas del centro penitenciario de Florida.

Kristi Noem busca replicar el Alligator Alcatraz en varios estados de EE.UU.

En una entrevista con CBC News, Noem afirmó que espera inaugurar varios centros de detención similares al de Florida en terminales aeroportuarias y cárceles de todo el país en los próximos meses. “Las ubicaciones que estamos considerando están junto a las pistas de los aeropuertos, lo que nos ayudará a lograr una eficiencia sin precedentes”, apuntó la funcionaria.

Kristi Noem busca replicar el Alligator Alcatraz en diferentes puntos del país (Doug Mills/The New York Times)

Entre las posibles ubicaciones, la secretaria señaló a Arizona, Nebraska y Louisiana y afirmó que ha hecho un llamado directo a los gobernadores para evaluar su interés de contribuir con esta política migratoria de la administración de Trump.

“La mayoría de ellos están interesados”, aseguró la funcionaria, al tiempo que consideró que varios estados cuentan con instalaciones que “pueden estar vacías o subutilizadas”.

Sin embargo, la oficina de la gobernadora demócrata de Arizona, Katie Hobbs, le indicó a CBS News que todavía no había recibido ninguna propuesta sobre una instalación administrada por el estado.

El centro de detención de migrantes del sur de Florida cuenta con 3000 camas en celdas colectivas delimitadas por vallas metálicas. Ubicado en medio de los Everglades, fue construido con las tiendas de campaña y los remolques del Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier y es apodado como “Alligator Alcatraz” porque se encuentra rodeado de 39 millas cuadradas de pantano, con terreno peligroso y fauna silvestre.

Especialmente sobre su peligrosa ubicación, Noem señaló: “Sin duda, transmite un mensaje. El presidente Trump quiere que la gente sepa que si eres un delincuente violento y estás en este país sin permiso, habrá consecuencias”.

Los nuevos centros se encontrarían junto a las pistas de los aeropuertos (AP Photo/Evan Vucci) Evan Vucci - AP

Por qué Noem considera que es “mejor” el modelo del Alligator Alcatraz

Kristi Noem consideró que el modelo Alligator Alcatraz, donde las instalaciones son directamente estatales, es “mucho mejor” que el sistema actual de detención, que subcontrata en gran medida a empresas penitenciarias con fines de lucro y cárceles de condado para utilizar como centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En ese sentido, consideró que el centro de Florida, donde cada cama por noche cuesta US$245 es una opción más rentable. “Obviamente, el costo por cama fue mucho menor que el de algunos contratos anteriores del Departamento de Seguridad Nacional”, apuntó.

Las camas de los detenidos en el centro penitenciario Alligator Alcatraz están divididas por jaula Reuters

La funcionaria consideró que los nuevos centros con el modelo del Alligator Alcatraz ayudarán a ICE a reducir costos al “facilitar cambios rápidos”. “Todos están diseñados estratégicamente para asegurar que las personas permanezcan en cama menos días. Puede ser mucho más eficiente una vez que se completen las audiencias, el debido proceso y la documentación”, destacó la secretaria.

Noem afirmó que ha impulsado el objetivo de mantener los contratos de detención del ICE con una duración inferior a cinco años. Por ejemplo, indicó que el nuevo centro de Florida tiene un contrato de un año renovable. “La pregunta que me he hecho sobre cada uno de estos contratos es: ¿por qué firmamos contratos a 15 años?”, admitió la secretaria del DHS

“Tengo que analizar nuestra misión. Si dentro de 15 años seguimos construyendo y procesando 100 mil camas de detención, entonces no hemos hecho bien nuestro trabajo”, cerró.