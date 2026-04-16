Waymo expande sus autos sin conductor a Miami y Orlando desde hoy: cómo usar el servicio en Florida
El servicio opera las 24 horas en vehículos Jaguar I-PACE eléctricos sin conductor; todos los detalles
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La empresa de conducción autónoma Waymo anunció que sus servicios están disponibles en Miami y Orlando, Florida. A partir del 15 de abril, cualquier residente o visitante puede utilizar el servicio con solo descargar la aplicación de la compañía.
Qué se sabe de la llegada de Waymo a Florida
La noticia fue anunciada por la empresa en un comunicado de prensa. Allí informó que tras atender a más de 150 mil personas de una lista de interés inicial durante los últimos meses, la empresa ofrecerá servicio ilimitado en las dos ciudades de Florida.
“Waymo inicia una nueva etapa importante en Florida. Ahora ya está disponible para todos en ambos distritos del estado”, destaca el comunicado de la compañía.
Los pasajeros podrán viajar en vehículos Jaguar I-PACE eléctricos, operados por la quinta generación del sistema de conducción autónoma de Waymo.
El servicio está disponible las 24 horas y funciona sin conductor.
En qué zonas está Waymo en Florida
En Miami, sus funciones van a cubrir áreas como Coral Gables, Wynwood y Miami Beach. De igual modo, se va a introducir el viaje por autopistas en la ciudad para contar con rutas más rápidas y eficientes.
Orlando, por su parte, contará con los autos de Waymo hacia vecindarios como Richmond Heights, Williamsburg, Florida Center y el suroeste de la ciudad.
Además de estos lugares, el servicio de transporte ofrece servicios en otras ciudades:
- Phoenix, Arizona
- San Francisco (área de la Bahía), California
- Los Ángeles, California
- Dallas, Texas
- Houston, Texas
- San Antonio, Texas
- Nashville, Tennessee
En el caso de Phoenix, San Francisco y Los Ángeles, el sistema hace viajes por autopista de manera cotidiana, algo que apenas empieza a introducirse en Miami.
En qué consiste Waymo y cómo funciona en Estados Unidos
Waymo es una compañía cuya misión es ser los “conductores más confiables del mundo”, según su sitio web.
Fue fundada en 2009 como el “Proyecto de Coche de Autoconducción de Google” y ahora opera como el primer servicio de transporte autónomo del mundo abierto al público.
La compañía funciona a través de su aplicación móvil. Al descargarla, cualquier persona en las ciudades donde opera puede solicitar un viaje los siete días de la semana.
El vehículo es un Jaguar I-PACE y puede llevar hasta cuatro pasajeros en cualquier asiento, excepto el del “conductor”.
Con relación a su tecnología, se basa en el desarrollo del Waymo Driver, un sistema compuesto por un hardware y software que ofrece sensores, cámaras y radares para ofrecer una visión de 360 grados.
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