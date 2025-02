Forever 21 cerrará más de 200 tiendas: qué pasará con la empresa que se declaró en bancarrota

Forever 21 enfrenta un proceso que pone en riesgo su presencia en distintos mercados. La empresa, con sede en Estados Unidos, planea cerrar más de 200 locales como parte de una reestructuración. La decisión se enmarca en un proceso de bancarrota que podría iniciarse el próximo mes. La compañía busca un comprador que adquiera los negocios restantes; sin embargo, si no aparece una oferta adecuada, se liquidarán todas las tiendas.

Forever 21 cerrará más de 200 tiendas en Estados Unidos: esto es lo que se sabe

Ante la posible quiebra, además del cierre de 200 de sus sucursales, la firma también busca un comprador para las tiendas restantes. Sin embargo, si no surge ningún comprador calificado, Forever 21 probablemente liquidará toda su cadena de aproximadamente 350 locales, aseguraron desde Reuters.

Qué pasará con Forever 21 en 2025 Alejandro Guyot

Algunas de las sucursales afectadas generaron pérdidas durante años. Para mantenerlas abiertas, la empresa retuvo pagos a propietarios y proveedores. Aunque la marca y los derechos de propiedad intelectual pertenecen a Authentic Brands —que los concede bajo licencia—, la operadora de Forever 21, conocida como F21 OpCo, controlada por el grupo Catalyst Brands, atraviesa dificultades financieras.

Este grupo también administra otras firmas de indumentaria. Entre ellas, Aéropostale, Eddie Bauer, Lucky Brand y Nautica. Además, la entidad está respaldada por inversionistas importantes: Simon Property Group, Brookfield Corporation, Authentic Brands Group y Shein son sus principales accionistas.

Según informó la agencia de noticias, Authentic Brands buscará acuerdos con distribuidores y otros minoristas, ya que la intención es mantener la presencia de Forever 21 en el mercado. Las licencias podrían permitir que la marca continúe bajo otros formatos, un esquema que ya ha sido utilizado con otras firmas en situaciones similares.

La situación en la que se encuentra Forever 21 en Estados Unidos Alejandro Guyot

Las empresas involucradas no emitieron declaraciones oficiales hasta el momento. Forever 21, Catalyst Brands y Authentic Brands no respondieron consultas de los medios y el proceso de bancarrota aún no comenzó de manera formal. Sin embargo, la planificación de cierres y búsqueda de compradores sigue en curso. En tanto, la situación de la empresa dependerá del resultado de las negociaciones; mientras tanto, la incertidumbre persiste en torno a su futuro.

Cuál es la competencia de Forever 21 en Estados Unidos

En los últimos años, la competencia entre las grandes marcas se intensificó a nivel global, impulsada por el crecimiento del comercio electrónico en Estados Unidos y otros mercados. Frente a este escenario, muchas empresas reconocidas debieron reducir costos para enfrentar pérdidas, y ahora, la popular tienda minorista de indumentaria y accesorios Forever 21 se suma a esa tendencia.

Los inicios de Forever 21 en el mercado de Estados Unidos Alejandro Guyot

Esta cadena fue moda fundada en 1984 por los inmigrantes surcoreanos Do Won Chang y Jin Sook Chang, tuvo un inicio exitoso que alcanzó US$700 mil en su primer año y elevó el patrimonio de sus fundadores por encima de los US$6000 millones, según Forbes. Sin embargo, en 2016, cuando se preparaba para una nueva temporada, la empresa enfrentó una recesión.

Mientras Zara y H&M fortalecían sus plataformas en línea y optimizaban su producción, las ventas de Forever 21 descendieron a US$4000 millones y, al año siguiente, a US$3400 millones. En 2019, la compañía se declaró en quiebra y cerró algunas tiendas. Aunque luego fue adquirida por Authentic Brands Group, Simon Property Group y Brookfield Property Partners, el proceso de cierre de locales continuará en 2025.

LA NACION