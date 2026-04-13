Fórmula rota: la nueva encuesta que muestra a Trump con una leve recuperación, mientras Vance se desploma

Tras superar el primer año de su segundo mandato no consecutivo, la administración de Donald Trump enfrenta nuevos desafíos en la opinión pública al entrar en su decimoquinto mes de gestión. En este tiempo, la fórmula republicana junto a JD Vance ha mostrado una tendencia diferente en las encuestas. Mientras la imagen del exsenador registra mínimos históricos, la del magnate presenta una leve recuperación dentro de un grupo etario.

Cómo se mantiene la figura de Trump en las encuestas

De acuerdo con el sondeo realizado por Economist/YouGov entre el 3 y el 6 de abril de 2026, la aprobación de Trump es del 38%, mientras que el 55% desaprueba su gestión.

En un sondeo realizado por Economist/YouGov, el 55% desaprueba su gestión Julia Nikhinson - POOL AP

De este porcentaje, Trump ha logrado reducir su brecha de rechazo entre los ciudadanos de 65 años o más. Este incremento inició en febrero de la siguiente manera:

Febrero : -12 puntos (43% aprueba / 55% desaprueba)

: -12 puntos Marzo : -8 puntos (45% aprueba / 53% desaprueba)

: -8 puntos Abril: -5 puntos (47% aprueba / 52% desaprueba)

De acuerdo con la consultora, el aumento de ese apoyo se atribuye en parte a la Operación Epic Fury en Irán, ya que los votantes mayores suelen apoyar más el uso de la fuerza militar, según especialistas.

La postura de los encuestados en relación a las principales políticas de la administración Trump

Pese al nuevo respaldo de un sector de los ciudadanos conocido como “Baby Boomers”, el republicano enfrenta críticas por su gestión en cuanto a lo político y económico.

El 64% de los encuestados desaprueban su manejo a la inflación SAUL LOEB - AFP

En este contexto, apenas el 29% aprueba su manejo de la inflación (64% desaprueba), mientras que solo el 37% aprueba su gestión del empleo y la economía.

Con relación a la postura de que Estados Unidos debería retirarse de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), solo cuenta con el apoyo del 21% de los encuestados.

Cómo se encuentra la imagen actual de JD Vance según las encuestas

Desde otro aspecto, la imagen del actual vicepresidente se encuentra en su mínimo histórico.

De acuerdo con sondeos nacionales analizados por Harry Enten en CNN, su aprobación ha sufrido un desplome de 21 puntos, pasando de un +3 al inicio de su gestión a un -18.

Fórmula rota: la nueva encuesta en EE.UU. que muestra a Trump con más votantes, mientras Vance se desploma

Con estos niveles, su aprobación es inferior a la de sus antecesores:

Dick Cheney: +37 puntos.

+37 puntos. Joe Biden: +4 puntos.

+4 puntos. Mike Pence: -7 puntos.

-7 puntos. Kamala Harris: -13 puntos.

-13 puntos. JD Vance: -18 puntos.

“JD Vance no está en su mejor momento”, afirmó Enten. “A este momento, es de los vicepresidentes con menor aprobación con relación a sus predecesores”, detalló.

La aprobación de JD Vance ha sufrido un desplome de 21 puntos Jacquelyn Martin - AP Pool

El analista sugiere que este descenso surge debido a que Vance está siendo “arrastrado” por las políticas de la administración Trump y los desafíos que enfrenta.