Frenaron en un semáforo y los tragó la tierra: así fue el momento en el que dos autos cayeron en un sumidero

El episodio tuvo lugar en la ciudad de Omaha, en Nebraska, Estados Unidos; los conductores salieron ilesos y la policía cortó el tráfico por varias horas

Tragame tierra” es una expresión popular que este martes en Estados Unidos se hizo realidad. En la ciudad de Omaha, en Nebraska, dos conductores que esperaban el semáforo terminaron absorbidos por un sumidero. Las imágenes fueron transmitidas en LN+.

Las imágenes, recopiladas por una cámara de seguridad, muestran el momento exacto en el que una camioneta 4x4 y un auto Sedán frenan en la esquina de la calle 67 y la avenida Pacific.

Una vez detenidos por la luz roja, los vehículos se disponen a esperar el semáforo, cuando de pronto y de forma inesperada, el pavimento cede y ambos rodados son tragados por la tierra.

Otra acción que puede verse en la filmación es la rápida asistencia que reciben los conductores por parte de los transeúntes quienes, al detectar el hecho, corren hacia el semáforo.

La principal hipótesis que circula sobre el derrumbe del asfalto radica en una filtración del acueducto que se extiende por debajo de la avenida Pacific.

Tanto el conductor de la camioneta como del automóvil resultaron ilesos.

El departamento de Policía de Omaha informó que el tránsito se mantuvo cortado durante varias horas en la zona. Equipos de Guardia Civil trabajan en el lugar para recomponer la calle.

