Frenaron en un semáforo y los tragó la tierra: así fue el momento en el que dos autos cayeron en un sumidero

“Tragame tierra” es una expresión popular que este martes en Estados Unidos se hizo realidad. En la ciudad de Omaha, en Nebraska, dos conductores que esperaban el semáforo terminaron absorbidos por un sumidero. Las imágenes fueron transmitidas en LN+.

Nebraska: dos autos fueron tragados por un sumidero

Las imágenes, recopiladas por una cámara de seguridad, muestran el momento exacto en el que una camioneta 4x4 y un auto Sedán frenan en la esquina de la calle 67 y la avenida Pacific.

Una vez detenidos por la luz roja, los vehículos se disponen a esperar el semáforo, cuando de pronto y de forma inesperada, el pavimento cede y ambos rodados son tragados por la tierra.

Otra acción que puede verse en la filmación es la rápida asistencia que reciben los conductores por parte de los transeúntes quienes, al detectar el hecho, corren hacia el semáforo.

La principal hipótesis que circula sobre el derrumbe del asfalto radica en una filtración del acueducto que se extiende por debajo de la avenida Pacific.

Tanto el conductor de la camioneta como del automóvil resultaron ilesos.

🚨Road Closure🚨



Please avoid the area of 67th & Pacific St. The road has collapsed and a sinkhole has opened up. Pacific St. is closed from 66th-69th St. Vehicles are still permitted to travel on 67th St., but only for north/south traffic. pic.twitter.com/EIiIWjNzWn — Omaha Police Dept (@OmahaPolice) February 24, 2026

El departamento de Policía de Omaha informó que el tránsito se mantuvo cortado durante varias horas en la zona. Equipos de Guardia Civil trabajan en el lugar para recomponer la calle.