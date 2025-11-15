¿Frío o calor?: se revela cuál sería el clima en Navidad 2025 en Estados Unidos

La Navidad de 2025 tendrá contrastes marcados en el clima de Estados Unidos. Según el pronóstico a largo plazo publicado por The Old Farmer’s Almanac, en los días previos y posteriores al 25 de diciembre se registraría una combinación de paisajes blancos en el norte, cielos despejados en el sur y condiciones inestables en las regiones intermedias.

¿Dónde habría nieve en Navidad de 2025?

El tradicional almanaque, que cada año adelanta las tendencias meteorológicas para toda América del Norte, anticipó que la semana navideña tendrá una amplia gama de condiciones.

Desde intensas nevadas hasta días soleados, el mapa climático de fin de año mostraría un país dividido entre el invierno más riguroso y la calma de un cielo despejado.

El noreste, medio oeste superior, Grandes Lagos y valle del Ohio experimentarían "chaparrones dispersos y ventiscas" que podrían dificultar los traslados navideños Old Farmer´s Almanac

En el noreste, el medio oeste superior, los Grandes Lagos y el valle del Ohio, las nevadas podrían marcar el inicio de una “Navidad blanca”.

The Old Farmer’s Almanac informó que se esperan “chaparrones dispersos y ventiscas que podrían dificultar el traslado en muchas rutas”, un panorama que incluiría también a Alaska, donde los viajes terrestres podrían volverse complicados por la acumulación de nieve.

¿Dónde habría clima templado en Navidad de 2025?

En contraste, gran parte del sur del país norteamericano vivirá jornadas más estables. El sudeste, Florida, Texas, Oklahoma y el corredor atlántico disfrutarán de temperaturas templadas y cielos despejados, condiciones que favorecerán los desplazamientos durante uno de los períodos más congestionados del año.

Las lluvias, en tanto, se concentrarán en el noroeste del Pacífico y en algunas zonas del suroeste.

Según el pronóstico, “antes de Navidad podrían registrarse tormentas en el norte del Pacífico y en el Panhandle de Alaska”, mientras que al final de la semana se prevén algunos chaparrones aislados en California, Nevada y Arizona.

Navidad 2025: nieve, clima gélido y frío en EE.UU.

El norte de Estados Unidos tendrá el clima más característico de la temporada. Los estados del noreste, el alto medio oeste y la región de los Grandes Lagos enfrentarán temperaturas muy por debajo de lo normal, con nevadas frecuentes y carreteras resbaladizas.

La región de los Grandes Lagos enfrentará condiciones "entre frío y muy frío" con nevadas persistentes en el oeste que podrían dificultar el tránsito en las principales rutas interestatales RomanBabakin - iStock Editorial

Noreste: se espera un ambiente “muy frío” con presencia de nevadas intermitentes. Se espera que las autoridades recomienden circular con precaución y prever tiempos adicionales para los traslados.

se espera un ambiente “muy frío” con presencia de nevadas intermitentes. Se espera que las autoridades recomienden circular con precaución y prever tiempos adicionales para los traslados. Grandes Lagos: entre frío y muy frío, con nevadas persistentes en el oeste y algo de sol en el este. Las condiciones podrían dificultar el tránsito en las principales rutas interestatales.

entre frío y muy frío, con nevadas persistentes en el oeste y algo de sol en el este. Las condiciones podrían dificultar el tránsito en las principales rutas interestatales. Valle del Ohio: el pronóstico indica días “fríos y nublados”, con nevadas ligeras en el este y cielos más despejados al oeste.

el pronóstico indica días “fríos y nublados”, con nevadas ligeras en el este y cielos más despejados al oeste. Medio oeste superior: las jornadas previas a la Navidad podrían comenzar con temperaturas suaves, seguidas de un marcado descenso térmico y chubascos de nieve dispersos.

Estas condiciones harán que las posibilidades de una Navidad blanca aumenten significativamente en buena parte del norte, al replicar el patrón típico de los inviernos influenciados por La Niña, fenómeno climático que también se mencionó en el pronóstico de enero del mismo almanaque.

Zonas con sol y clima templado en Navidad 2025

The Old Farmer’s Almanac indica que la franja que va desde Florida hasta Texas vivirá jornadas ideales para los viajes por carretera y las celebraciones al aire libre.

Florida: se espera un ambiente “frío, pero despejado”, perfecto para quienes planeen desplazarse entre ciudades o visitar los parques temáticos.

se espera un ambiente “frío, pero despejado”, perfecto para quienes planeen desplazarse entre ciudades o visitar los parques temáticos. Sudeste: las temperaturas serán más suaves, con días soleados y sin mayores probabilidades de lluvia.

las temperaturas serán más suaves, con días soleados y sin mayores probabilidades de lluvia. Texas y Oklahoma: se pronostican días “cálidos y estables”, con cielos despejados y excelente visibilidad para los viajeros.

se pronostican días “cálidos y estables”, con cielos despejados y excelente visibilidad para los viajeros. Heartland (zona central): clima templado y seco, con amplios períodos de sol que facilitarán la movilidad en la región.

El sudeste, Florida, Texas, Oklahoma y el corredor atlántico disfrutarán de temperaturas templadas

Dónde lloverá en Navidad 2025 en EE.UU.

En la zona de las Montañas Rocosas y el suroeste, el panorama será menos uniforme. En estas regiones, los días soleados alternarán con períodos de lluvia ligera o nevadas esporádicas.

Región intermontañosa: se anticipan “algunos chaparrones en el este y lluvias en el oeste”, aunque hacia el final de la semana los cielos tenderán a despejarse.

se anticipan “algunos chaparrones en el este y lluvias en el oeste”, aunque hacia el final de la semana los cielos tenderán a despejarse. Desierto del suroeste: las temperaturas se mantendrán cálidas, con un inicio de semana soleado y lluvias aisladas hacia el final del período festivo.

las temperaturas se mantendrán cálidas, con un inicio de semana soleado y lluvias aisladas hacia el final del período festivo. Llanuras altas: el clima será “cálido y mayormente despejado”, aunque con la posibilidad de algunas lluvias o nevadas breves que podrían afectar la conducción.

En el Pacífico Noroeste, las lluvias dominarán antes de Navidad, especialmente en el norte de Oregón y Washington, mientras que el sur de la región gozará de más sol. En cambio, el Pacífico Suroeste, que abarca desde California hasta Nevada, comenzará con días soleados y templados, pero hacia el regreso de los viajeros podrían registrarse chaparrones aislados.