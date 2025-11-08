Así es el mercado navideño de Nueva York considerado como uno de los mejores del mundo en 2025

Todavía falta más de un mes para Navidad, pero los amantes de esta fecha festiva ya pueden comenzar a celebrarla, sobre todo si se encuentran en la Ciudad de Nueva York. Winter Village, ubicado en Bryant Park, fue reconocido como uno de los mejores mercados navideños en el mundo y abrió sus puertas desde octubre.

CNN publicó un listado con los mejores mercados navideños para visitar en 2025. La lista estuvo compuesta por 22 lugares y la gran mayoría de ellos se encuentran en Europa. Sin embargo, dos representantes de Estados Unidos entraron al repertorio y uno de ellos fue Winter Village, en Bryant Park.

Cada año, Bryant Park se convierte en la sede de Winter Village: un evento de patinaje, compras y gastronomía con temática navideña. Uno de los atractivos principales de este mercado es la pista de hielo al aire libre, la cual mide 17 mil pies cuadrados (1579,3 metros cuadrados).

Los visitantes pueden ingresar a la pista de hielo (llamada The Rink) sin costo si llevan sus propios patines; la renta va de los US$18,72 a los US$60,32. La página oficial de Bryant Park señaló que cada sesión de patinaje dura 50 minutos y se debe reservar en línea antes de acudir.

El parque anunció que después de año nuevo, los neoyorquinos podrán disfrutar de los autos chocones que se colocarán sobre la pista de hielo.

Time Out reportó que Winter Village está abierto al público desde el viernes 24 de octubre de 2025 y seguirá disponible hasta el domingo 1° de marzo de 2026. El horario de servicio es de 08.00 hs a 22.00 hs, todos los días.

Qué actividades se pueden realizar en Winter Village

Además de la pista de patinaje, Winter Village cuenta con un mercado con más de 190 kioscos con vendedores de Nueva York y de otras partes del mundo. De acuerdo con el sitio del parque, en esta vendimia se ofrecen artesanías, materiales para manualidades y regalos propios de esta época del año.

Vista aérea de Winter Village y su pista de patinaje (Facebook/Bryant Park)

The Lodge es la zona de comida al aire desde la cual se puede observar a los patinadores. Esta área cuenta con siete restaurantes que venden sandwiches, carne a la parrilla y postres, entre otras opciones.

En Winter Village también se encuentran los Cozy Igloos, que son domos transparentes con capacidad de hasta ocho personas. Dentro de ellos se pueden pedir alimentos y bebidas para disfrutar de forma privada. La renta de un Cozy Igloo tiene una duración de 90 minutos, como indicó Bryant Park.

Cuáles son los otros mercados navideños que más se destacan en el mundo

La gran mayoría de los mercados de Navidad más icónicos del planeta se encuentran en Europa porque esta fecha comenzó a festejarse en dicho continente. De acuerdo con CNN, el primer evento de este tipo ocurrió en Viena, Austria, en 1298.

Wiener Christkindlmarkt es uno de los mercados navideños más antiguos en Austria (Wikimedia Commons/Johann Werfring)

Para las personas que aman la Navidad y desean ver cómo se celebra en otras partes del mundo, CNN compartió los 22 mercados navideños más impresionantes y que se podrán visitar en 2025:

Wiener Christkindlmarkt (Austria)

(Austria) Mercado navideño de Basilea (Suiza)

(Suiza) Mercado navideño de Estrasburgo (Francia)

(Francia) Brussels Winter Wonders (Bélgica)

(Bélgica) Mercados navideños de Old Town Square y Wenceslas Square (República Checa)

y (República Checa) Fira de Santa Llucia (España)

(España) I Mercati Natale en Piazza Santa Croce (Italia)

(Italia) Advent in Zagreb (Croacia)

(Croacia) Christmas in Tivoli (Dinamarca)

(Dinamarca) Mercado navideño de Tallin (Estonia)

(Estonia) Mercado navideño de Skansen (Suecia)

(Suecia) Tuomaan Markkinat (Finlandia)

(Finlandia) Mercados de la Basílica de San Esteban y la Plaza Vörösmarty (Hungría)

y (Hungría) Christkindlesmarkt y Gendarmenmarkt (Alemania)

y (Alemania) Hyde Park Winter Wonderland (Inglaterra)

(Inglaterra) Edimburgo en Navidad (Escocia)

(Escocia) Mercado navideño de Cracovia (Polonia)

(Polonia) Feria navideña de Bratislava (Eslovaquia)

(Eslovaquia) Christmas Wonderland en Gardens by the Bay (Singapur)

en (Singapur) The Distillery Winter Village (Canadá)

(Canadá) Winter Village en Bryant Park (Estados Unidos)

en (Estados Unidos) Christkindlmarket Chicago (Estados Unidos)