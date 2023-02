Fue a comer y en el ticket le agregaron un insólito ítem por “robar” un producto: “¿Es real?”

escuchar

Las personas suelen utilizar las redes sociales para denunciar sus inconformidades al visitar algún local gastronómico. Exhiben desde la comida, hasta los elevados precios. En este caso, el afectado fue un hombre que acudió a comer a un restaurante, pero, mientras estaba en la barra, decidió probar un insólito ítem del mostrador. La bartender fue tajante y le dio una lección. “Esas naranjas se usan para las bebidas. Estamos en escasez de cítricos, lo pondré en tu cuenta”.

El ticket mostraba diferentes platos: calamar, ostras, pollo, hamburguesa, tres margaritas, costillas de cerdo, entre otros. Eso fue lo que consumieron el cliente y sus acompañantes. Sin embargo, resaltaba un concepto diferente a los anteriores: “naranja robada” por un precio de 12 dólares. Según se vio, también era uno de los ítems más costosos del total.

El usuario @frankybernstein compartió el video en su cuenta de TikTok, en donde suma más de 164.000 seguidores. “Siendo regañado por una bartender”, escribió.

El clip se viralizó y suma hasta el momento más de 5,3 millones de reproducciones. Franky Bernstein, como se identifica en su perfil, se filmó mientras comía la supuesta naranja robada. Cuando finalmente recibió el ticket, vio que le querían cobrar US$12 por la fruta. “¿Es en serio?”, le preguntó a la bartender. La mujer le contestó: “Quizás aprendas la lección”.

Un cliente mostró el insólito cobro que le hicieron en su ticket luego de que se comió una naranja

Debido al tipo de contenido en la cuenta del también tiktoker, no está claro si este video fue una interacción planeada. No obstante, la comunidad virtual se puso de su lado, sobre todo por el exorbitante precio que tuvo que pagar. “A lo mejor la fruta no debía estar ahí, pero es lógico que si comes una naranja que no pediste te la van a cobrar”; “US$12 por una naranja es una locura”; “Puede que experimente también la escasez de propinas”; “Entiendo que te cobre la naranja, pero ¿12 dólares?”; “El precio abusivo es ilegal si hay escasez”, “No lo puedo creer. Fueron demasiado lejos”, escribieron.

Para finalizar, el autor del video también dijo en un comentario que había pagado toda la cuenta y que dejó una “generosa propina”.

¿Hay escasez de cítricos en Estados Unidos?

El video del tiktoker causó dudas sobre la situación de los cítricos en Estados Unidos Unsplash

El clip causó dudas sobre los precios de esta fruta en Estados Unidos. De acuerdo con datos de Statista, que sigue el récord histórico de diferentes productos en el país norteamericano, en 2022 el precio de venta al por menor de las naranjas era de aproximadamente US$1,49 por libra (medio kilo aproximadamente).

Como contexto, los cítricos son una de las frutas más consumidas en el mercado estadounidense, donde Florida es el segundo mayor productor. En un pronóstico del Departamento de Agricultora de EE.UU. sobre el cultivo de la temporada 2022-2023, se estimó que el conocido como estado del sol disminuiría su producción general en un número importante.

La previsión mostraba una baja de 31,8%, la menor desde la Gran Depresión. Entre los factores que propician esta escasez, se encuentran las tormentas y también las enfermedades de las plantas en Florida. A pesar de este panorama, los US$12 que pagó el tiktoker estadounidense no se aproximan al costo real de una naranja.

