Fue a hacerse un tatuaje, le cobraron 2600 dólares solo por el boceto y el resultado la indingó: “Estoy abrumada”

Una mujer canadiense se volvió viral después de exponer la “estafa” de la que fue víctima al querer hacerse un tatuaje. Asistió a un estudio especializado en este tipo de arte y llevó un par de bocetos para que la tatuadora se basara en ellos. Sin embargo, cuando le entregó la idea final, la clienta se dio cuenta de que no era nada parecido a lo que había pedido. Lo peor era que solo el diseño costaba poco más de US$2600 y no incluía la tinta. Es decir, pagó para que le hicieran un boceto que ni siquiera se tatuó.

Se trata de la usuaria @running_mom_of_boys, quien decidió compartir a inicios de mayo su experiencia en varios videos de TikTok sin saber que llegaría a millones de personas. Contó que esperaba plasmarse en el brazo un dibujo de un zorro de cuerpo completo rodeado de flores, por lo que al saber que era una tarea complicada decidió recurrir a una persona conocida. Admiraba el trabajo de esa especialista, así que no dudó de que el resultado probablemente le encantaría.

Sin embargo, las alertas comenzaron a surgir desde el principio, pero ella no las vio, según expuso. El pago inicial para poder atenderla era de US$180 y US$1000 por la consulta, después debía cubrir otra tarifa para tener derecho a hacerle cambios a su diseño: US$1500 por un boceto conceptual al que podría solicitar un solo cambio, US$3500 por algunos cambios o US$6000 por múltiples revisiones y modificaciones, todo más costos por impuestos.

La tiktoker eligió la primera opción y pagó en total US$2695, estaba “segura” de que todo saldría bien y que la tatuadora haría un excelente trabajo, porque ya la había seguido por un tiempo y hacía piezas “preciosas”. No obstante, cuando recibió el boceto final vio que no era ni siquiera parecido a lo que había pedido: el zorro que le entregaron no era de cuerpo completo.

Enseguida, le escribió a la artista para pedirle unos ajustes, pero esta se negó. Le dijo que tendría que pagar lo que restaba de alguna de las otras tarifas si es que quería hacer cambios. Al obtener esta respuesta le pidió un reembolso, pero la tatuadora tampoco accedió. “Si no quieres seguir adelante, esa es tu elección, pero no te estoy dando mi tiempo, experiencia y creatividad a cambio de nada”, fue lo que le dijo, recordó la usuaria.

Lo que más le molestó a la clienta no fue el diseño que pretendían tatuarle, sino el hecho de que no le hubieran fabricado lo que ella quería y que se hubieran negado a modificarlo. “Le dije ‘te garantizo que si me hubieras enviado un hermoso boceto de un zorro completo, probablemente seguiríamos adelante y me haría este tatuaje, pero estamos en esta situación y yo ya gasté US$2600′″.

Lo que pidió (izquierda) y lo que le hicieron (derecha) @running_mom_of_boys/TikTok

Obtuvo un tatuaje gratis por volverse viral

El video inicial de la mujer tiene hasta el momento 5,6 millones de reproducciones y miles de comentarios de personas que reprocharon la actitud del estudio de tatuajes. Hubo incluso personas que contaron que habían tenido una experiencia similar con esa tatuadora y algunos expertos se ofrecieron a hacerle su zorro de cuerpo completo sin costo. Al final aceptó la propuesta de uno de ellos: “Estoy abrumada por todo, pero publicaré mi viaje en mi página de TikTok para que todos los que me han apoyado puedan ver el increíble tatuaje que esperaba”, declaró para Insider.

