Es modelo, contrató strippers para el cumpleaños de 18 de su hija y dice que “no ve el problema”

En varios países del mundo cumplir 18 años representa una de las etapas más importantes. Es esta la edad en la que las responsabilidades comienzan a llegar, pero también los permisos. En algunos países, significa poder votar en las elecciones gubernamentales, así como tener acceso sin restricciones a algunos lugares para adultos. Por estos y muchos otros motivos, algunas personas desean celebrar la transición de pasar de ser un adolescente a un adulto. En tanto, la modelo británica Carla Bellucci le organizará un festejo a su hija porque está por cumplir la mayoría de edad. Sin embargo, el contenido de la fiesta no fue del agrado de todos, ya que tendrá hasta strippers.

La mujer acaparó la atención del público cuando reveló que llevará bailarines exóticos a la festividad de su hija Tanisha. Sin embargo, lo que más causó controversia es que los hombres estarán semidesnudos y servirán champagne de la marca Dom Perignon a todos los invitados. Cada botella de esta bebida alcohólica cuesta unos US$200. “Voy a asegurarme de que sea un día que no solo ella recuerde, sino todo el pueblo”, dijo al medio The Sun.

El 3 de febrero es la fecha marcada en el calendario en la que la cumpleañera y sus amigas serán atendidas “de pies a cabeza” por tres strippers. Aunque Bellucci reconoce que esta decisión generará polémica entre los padres de familia del vecindario, aseguró que no le importa: “Sé muy bien que a las madres de la zona les horrorizará la idea, pero al fin y al cabo es una adulta, no veo el problema”.

La influencer y modelo ya ha causado polémica en el pasado por sus acciones @officialcarlabellucci/Instagram

Bellucci es conocida como “la mujer más odiada de Gran Bretaña” debido a su largo historial de controversias, y esta ocasión no fue la excepción. Según contó al medio antes citado, está encantada de fomentar la curiosidad de su hija y de hacerla pasar “un momento agradable” rodeada de hombres.

No obstante, también quiso tranquilizar a todos sus seguidores al señalar que no ofrecerá alcohol a los menores de edad, y que los mozos estarán cubiertos con un pequeño delantal. La ostentosa fiesta será costosa. Carla cree que gastará aproximadamente US$12.000, ya que tan solo el show de los strippers costará US$700. Además, al espectáculo se unirá un mago, un DJ, y “lugares instagrameables” para que todos los asistentes puedan presumir en sus redes sociales de una bella foto. “Solo cumplirá 18 años una vez”, se justificó.

Ante las críticas que surgieron entre los miembros de la comunidad virtual por el derroche de dinero, la también influencer aseveró que no presta atención a sus detractores. “La gente tiene que dejar de quejarse y aprender a presupuestar (…) no entiendo cómo alguien puede ser tan pobre, de verdad que no”, señaló.

Ella es la hija de la influencer Carla Bellucci, que está a punto de cumplir 18 años @officialcarlabellucci/Instagram

Incursionará en OnlyFans para recuperar dinero

Por otro lado, Bellucci también aseguró que la fiesta de su hija no será una inversión en vano, sino que después recuperará todo el dinero. En la misma entrevista citada, dijo que impulsará la carrera de Tanisha en OnlyFans, una plataforma donde predomina el contenido para adultos. Así, recuperará un poco de lo invertido en la celebración: “Voy a asumir el papel de manager y quiero una parte. Obviamente, tengo experiencia en el sector y puedo asegurarme de que esté segura y no sea explotada”, finalizó.

