Funcionarios de Trump minimizan filtración de Signal tras criticar servidor de Clinton

WASHINGTON (AP) — Los intentos del presidente Donald Trump y los principales líderes de su administración por minimizar una brecha de seguridad que reveló planes de ataque militar en un chat grupal de Signal que incluía a un periodista contrastan notablemente con su reacción al uso de un servidor doméstico por parte de Hillary Clinton como secretaria de Estado.

Esta vez, han centrado su ira no tanto en posibles fallos de seguridad generalizados o castigos como resultado, sino en el periodista que fue agregado erróneamente al grupo de texto y lo reportó: el editor en jefe de The Atlantic, Jeffrey Goldberg. Algunos de los participantes del texto que se pronunciaron en contra de Clinton no han comentado públicamente en absoluto sobre la filtración de Signal.

Una de las principales preocupaciones sobre el servidor de Clinton era que no era seguro y que información sensible podría caer en manos equivocadas. Pero el entonces director del FBI James Comey dijo, al recomendar que no se presentaran cargos contra Clinton, que no había evidencia de que la cuenta hubiera sido hackeada por actores hostiles.

Trump insistió el martes en que no se divulgó información clasificada en el chat grupal, aunque Goldberg escribió que los mensajes revelaron "información precisa sobre paquetes de armas, objetivos y tiempos" de ataques en Yemen. El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca ha dicho que está investigando.

Por su parte, la reacción de Clinton al reportaje de Goldberg fue de asombro: "Tienes que estar bromeando", escribió Clinton en una publicación en X que destacaba el artículo de The Atlantic e incluía un emoji de ojos asombrados.

Aquí hay un vistazo a lo que algunos de los funcionarios en el chat grupal, y algunos de los que los apoyan firmemente, están diciendo ahora en comparación con entonces.

Trump

Ahora: "Lo principal fue que no pasó nada. El ataque fue totalmente exitoso", declaró Trump durante una reunión con un grupo de sus embajadores en la Casa Blanca el martes.

También llamó a su asesor de seguridad nacional, Michael Waltz, "un hombre muy bueno" e insistió en que "continuará haciendo un muy buen trabajo", mientras añadía: "Creo que es muy injusto cómo atacaron a Michael" y calificó a Goldberg de "totalmente despreciable".

Más tarde, en una entrevista con Newsmax, Trump indicó que un asistente de Waltz tenía el número de Goldberg y "este tipo terminó en la llamada". También agregó que se sentía bien con lo ocurrido. "Solo puedo basarme en lo que me han dicho... pero me siento muy cómodo, en realidad".

Entonces: "Hillary es la que envió y recibió información clasificada en un servidor inseguro, poniendo en peligro la seguridad del pueblo estadounidense", sostuvo Trump en un discurso en octubre de 2016 en Warren, Michigan.

"El sistema amañado se negó a procesarla por una conducta que puso a todos nosotros, a todos en esta sala, a todos en este país en riesgo. Hillary Clinton hizo grandes esfuerzos para crear un servidor de correo electrónico privado y eludir la seguridad del gobierno para evitar que sus correos electrónicos fueran leídos por el público y por funcionarios federales", señaló en un discurso en noviembre de 2016 en Virginia Beach, Virginia.

Y, durante un mitin en Florida en julio de 2016, incluso instó a los hackers rusos a ayudar a encontrar un lote de correos electrónicos que se decía habían desaparecido del servidor privado de Clinton. "Rusia, si estás escuchando, espero que puedas encontrar los 30.000 correos electrónicos que faltan".

Waltz

Ahora: "Creo que hay muchas lecciones para muchos periodistas en esta ciudad que se han hecho grandes nombres inventando mentiras sobre este presidente", declaró Waltz durante la reunión del martes en la Casa Blanca con Trump y los embajadores.

También indicó sobre Goldberg: "Este periodista, señor presidente, quiere que el mundo hable de más engaños".

En una entrevista posterior en "The Ingraham Angle" de Fox News Channel, Waltz sostuvo: "Asumo toda la responsabilidad. Yo construí el grupo". También contradijo a Trump al decir que ningún miembro del personal era responsable.

Waltz reconoció además, "vergonzoso, sí" y dijo: "Cometimos un error, y ahora hay que seguir adelante".

Entonces: "¿Cómo es que Hillary Clinton puede eliminar 33.000 correos electrónicos del gobierno en un servidor privado, pero el presidente Trump es acusado por tener documentos que podría desclasificar?" Waltz publicó en junio de 2023, haciendo referencia a los cargos contra Trump por mal manejo de documentos clasificados. El caso fue desechado después de que Trump ganó un segundo mandato.

Secretario de Defensa Pete Hegseth

Ahora: "Nadie estaba enviando mensajes de texto con planes de guerra", manifestó Hegseth a los periodistas que viajaban con él en Hawai el lunes. Dijo sobre Goldberg: "Estás hablando de un llamado periodista engañoso y altamente desacreditado que ha hecho una profesión de vender engaños".

Entonces: "Cualquier profesional de seguridad, militar, gubernamental o de otro tipo, sería despedido en el acto por este tipo de conducta y procesado penalmente por ser tan imprudente con este tipo de información", afirmó Hegseth, entonces colaborador regular de Fox News Channel, sobre los correos electrónicos de Clinton en la cadena en 2016.

Ese mismo año, Hegseth preguntó en Fox News: "¿Qué tan perjudicial es para tu capacidad de reclutar o construir aliados con otros cuando están preocupados de que nuestros líderes puedan exponerlos debido a su negligencia grave o su imprudencia al manejar información?"

En otro segmento de Fox News en 2016, Hegseth expresó: "Si no fuera Hillary Clinton, esa persona estaría en la cárcel ahora mismo por lo que se ha hecho. Porque la suposición es, en la comunidad de inteligencia, si estás usando medios no clasificados, existe el potencial y la probabilidad de que los gobiernos extranjeros estén apuntando a esas cuentas y recopilando inteligencia de ellas".

Secretario de Estado Marco Rubio

Ahora: Sin comentarios públicos sobre el chat grupal de Signal.

Entonces: "Nadie está por encima de la ley, ni siquiera Hillary Clinton, aunque ella piense que lo está", dijo Rubio a Fox News en enero de 2016.

El año anterior, en una entrevista con Fox News, Rubio se refirió a los mismos correos electrónicos cuando afirmó: "Lo que hicieron es imprudente, es una completa imprudencia e incompetencia".

Subjefe de personal para políticas Stephen Miller

Ahora: Sin comentarios públicos sobre la filtración de Signal.

Entonces: Miller publicó en 2022: "Un punto que no se menciona lo suficiente sobre el servidor de Hillary utilizado ilegalmente para llevar a cabo negocios estatales (obviamente creado para ocultar el corrupto pago por juego de los Clinton): los adversarios extranjeros podrían hackear fácilmente operaciones clasificadas e inteligencia en tiempo real desde el otro lado del mundo".

Director de la CIA John Ratcliffe

Ahora: "Mis comunicaciones, para ser claro, en un grupo de mensajes de Signal fueron completamente permisibles y legales y no incluyeron información clasificada", indicó Ratcliffe en una audiencia del Congreso el martes.

Entonces: En Fox News en 2018, Ratcliffe sugirió sobre los funcionarios que manejan mal información sensible: "Siempre es bueno que veamos que hay investigación y enjuiciamiento de personas si no están manejando esa información adecuadamente".

Directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard

Ahora: "Hay una diferencia entre la divulgación inadvertida y las filtraciones descuidadas y negligentes, maliciosas de información clasificada", declaró Gabbard en la misma audiencia del Congreso.

Entonces: Gabbard publicó en X a principios de este mes: "Cualquier divulgación no autorizada de información clasificada es una violación de la ley y será tratada como tal".

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.