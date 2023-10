escuchar

Un hombre que ganaba US$17 dólares por hora sintió que eso no era suficiente. Así que, pensando en cómo innovar, decidió enfocarse más en su empleo lateral, con máquinas expendedoras, lo que hizo que generara US$500 mil en un año. Ahora tiene una empresa propia, es su propio jefe y además empieza a cobrar fama en redes sociales como TikTok, donde cuenta con más de 51.000 seguidores.

“En los últimos cinco años, he hecho crecer mi negocio (...) Ahora estoy centrado en enseñarles a las personas cómo lo hice para que también puedan beneficiarse de las máquinas expendedoras”, se puede leer en el sitio oficial de Marcus Gram, que además de empresario se convirtió en coach de negocios y comparte su experiencia en conferencias y medios de comunicación.

El hombre, de 32 años, afirma que cuando comenzó su negocio de máquinas expendedoras no tenía idea de lo que implicaba: “Todo lo que quería era cambiar mi vida. Ese era mi objetivo”. Sin embargo, superó sus expectativas, expandió su compañía a seis estados de EE. UU. y tiene más de 21 dispensadores de comida y bebida.

Pasó de ganar 17 dólares por hora a 500 mil al año

“Mi historia no era perfecta, crecí en la pobreza y aunque fui a la escuela y obtuve mi maestría, todavía me costaba alcanzar el nivel de éxito que realmente quería. Todo esto cambió cuando conocí las máquinas expendedoras”, indica Gram en su página oficial. Recientemente, dio todas las recomendaciones de sus negocios en una participación con CNBC, en la que expresó que hace cinco años vivía en casa de su madre en Rochester, Nueva York, y ganaba US$17 dólares la hora en un puesto directivo.

“Usé US$10.000 de mis ahorros para pagar una máquina de refrigerios, una de bebidas, dos lectores de tarjetas de crédito, alimentos y bebidas y los gastos de envío”, comentó para el medio. Durante el primer año, el emprendimiento solo era una actividad secundaria que le generó sólo US$5000, pero en 2022 alcanzó los US$500 mil dólares en ventas.

La historia de éxito de Marcus Gram

Actualmente, Gram es propietario de un negocio de máquinas expendedoras y copropietario de una agencia de servicios para discapacitados. Tiene una maestría, está casado y es padre de tres niños. Cuando decidió mudarse a Filadelfia, lo hizo con la intención de comenzar un negocio inmobiliario con un amigo cercano, pero el destino le tenía preparada otra cosa.

“Cuando me mudé, no tenía nada más que lo que guardé en casa de mi mamá. En lugar de recurrir al sector inmobiliario, mi amigo y yo vimos las máquinas expendedoras como nuestra oportunidad de oro”, expone en su sitio. A su vez, asegura que cuando comenzó su negocio por primera vez, en 2018, ganaba un poco más de US$30.000 al año, cuando trabajaba como especialista en apoyo a discapacitados.

Para este hombre no fue fácil comenzar y no vio dinero desde el principio: “Gané alrededor de US$60 mensuales entre dos máquinas durante los primeros cuatro meses. Nunca dejé que esto me desanimara porque estaba decidido a convertirme en un empresario exitoso”.

Algunos de los consejos que da para los emprendedores son:

Hacer que sus empresas sean fáciles de encontrar en línea.

No tener miedo de atraer nuevos tipos de clientes.

Cuanto más se expanda, más personas se necesitarán contratar.

Los errores solo son fracasos si no se aprende de ellos.

Gram también es coach de negocios Instagram @iambrother_gram

LA NACION