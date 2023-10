escuchar

Una joven colombiana emigró a Estados Unidos y se estableció en Miami, Florida. Después de dos años en los que ha tenido diferentes trabajos y probado cómo es la vida en ese país, compartió su testimonio con una fuerte advertencia. Desde su visión, no se debe abandonar la nación de origen si se cuenta con un buen estilo de vida, ya que no todo es color de rosa en el llamado “sueño americano”. “Si está bien en su país económicamente y tiene un negocio, no emigre, no cometa el error de dejar su país”, dijo en un video de TikTok, que suma más de 200 mil reproducciones.

A través de su cuenta en la red social de videos, Valeria, quien publica con el usuario @rrvallie, contó un poco de su historia. Según dijo, su familia la motivó a emigrar y le hizo pensar en los beneficios, por lo que ella, después de considerarlo, decidió arriesgarse. Antes, tuvo que dejar atrás su negocio de perfumes en Colombia: “Era una persona feliz, pero no lo sabía. Mi familia me llenó la cabeza del ideal del sueño americano (...) No saben lo arrepentida que estoy de haberme salido de mi país”.

En la experiencia de Valeria, llegar a Estados Unidos significó también un estilo de vida muy diferente del que tenía: “Vine aquí a hacer lo que nunca había hecho en mi vida, limpiar baños, departamentos, trabajar 12 horas al día, trasnochar”, siguió. No obstante, se dijo consciente de que otros migrantes pudieran tener una realidad distinta.

En un momento de su grabación, la joven se dirigió a las personas con intereses de buscar otra vida en EE.UU.: “No emigre”. Si bien el ideal de sueño americano es popular, la mujer señaló que también se pierde mucho al tener dos trabajos y, como se gana en dólares, se gasta de la misma manera.

Ese clip tiene más de 218 mil reproducciones. En los comentarios, no todos los miembros de la comunidad virtual estuvieron de acuerdo con ella. “No es de no emigrar, es hacerlo de manera inteligente, la mejor forma es estudiar e irse como profesional”; “Llegar a vivir en una habitación después de tener tu casa en Colombia”; “Yo vivía obsesionada con irme de Colombia, hasta que me fui y me di cuenta de que en Colombia vivo demasiado bien”; “En Estados Unidos hay muchas oportunidades para el desarrollo profesional. Cada historia es única”.

Da una perspectiva de su experiencia en Miami

Debido a la cantidad de reacciones que recibió, la joven se animó a hacer una segunda grabación, donde dio una perspectiva más amplia de su postura. “Creo que mucha gente está engañada acerca de emigrar de su país”, dijo.

En este clip también aclaró que su mensaje estaba dirigido a las personas que tienen buenos ingresos o propiedades en su país. “Mi habitación en Miami está costando 1000 dólares, además de que tienes que dar tres depósitos para mudarte, Es decir US$3000″, ilustró.

Sobre las críticas por haber grabado el primer video en un vehículo, también fue contundente. “Si tú no tienes auto en Estados Unidos no puedes hacer nada, por lo que toca o toca tener auto para poder movilizarte”.

Tras este mensaje, los usuarios nuevamente le dieron su opinión. “Es real muchos venden sus casas, pero nadie conoce la realidad de estar aquí; “Si pensabas que emigrar era no hacer sacrificios tenías un concepto errado de lo que significa emigrar”, le escribieron.