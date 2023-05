Ganó la lotería, pero cometió un grave error que involucró a su hijo y perdió todo

escuchar

En 2011, una mujer de California ganó US$51 millones con un boleto de la lotería de Mega Millions. Sin embargo, no pudo disfrutar de su fortuna debido a un error que cometió al momento de cobrar el dinero. La jugadora explicó que estaba muy emocionada cuando se presentó a retirar el premio, por lo que no pudo sostener el bolígrafo para firmar el documento que la acreditaba como ganadora, así que le pidió a su hijo que lo hiciera por ella. No obstante, el hombre firmó con su nombre y no con el de su madre, lo cual le dio el poder absoluto sobre los millones de dólares.

Etta May Urquhart es la protagonista de esta historia. En 2011, la mujer saltó a los titulares gracias a su buena fortuna y un año después volvió a ser tema de conversación, pero por una razón diferente, ya que emprendió un proceso legal en contra de su hijo, Ronnie Lee Orender. En su denuncia, Urquhart lo acusó de fraude y abuso financiero hacia ancianos.

Explicó que ella había comprado boletos de lotería durante los últimos 18 años. En todo este tiempo, Orender le decía que solo malgastaba su dinero. No obstante, cuando descubrió que había ganado, se mostró “feliz de ir con ella y su esposo a la estación de servicio para reclamar el premio”, detalló ABC News.

La mujer perdió el acceso a su premio debido a una mala decisión que tomó cuando cobró el dinero Pixabay

Una vez que llegaron al establecimiento, los funcionarios de la lotería le dijeron a la familia que tenían que firmar el boleto. Como ya se adelantó, Urquhart no logró hacerlo debido a la emoción, por lo que su hijo firmó con su nombre. Asimismo, este le “sugirió” a su madre que declarara que había comprado el ticket ganador como un regalo para él y no para ella. La mujer confió en él, creyó que sería un buen administrador y accedió a su pedido. De esta manera, Orender tuvo acceso total al premio, que pasó de US$51 millones a US$32 millones, debido a los impuestos.

Una ganadora de la lotería que se arrepiente de sus decisiones

No obstante, con el tiempo se dio cuenta de que haberle dado el poder a su hijo había sido un error, dado que Orender le limitó el dinero tanto a ella como a su esposo. De su cuantioso premio, la mujer solo recibió una camioneta SUV Lincoln, alrededor de US$125.000 en efectivo y pagos por el servicio telefónico. La mujer detalló que le dieron una casa para vivir, pero no era la propietaria del inmueble.

Mientras tanto, su hijo adquirió cuatro casas en Bakersfield, al menos 10 vehículos, incluido un Ford Fusion, un GMC SUV y un bote Evinrude. También hizo donaciones en efectivo por $350,000, según explica la denuncia a la que tuvo acceso ABC News. La mujer aseguró a las autoridades que estas compras las había hecho con el dinero que le pertenecía a ella: “Sé que Ronnie Orender no tiene ningún medio para hacer la compra o los regalos descritos con ningún dinero que no sea el recibido de mis ganancias de la lotería”.

La mujer de EE.UU. aseguró que durante 18 años compró boletos de lotería, mientras que su hijo consideraba que era una pérdida de dinero

En 2013, un año después de que Urquhart denunciara a su hijo, trascendió que ambas partes habían llegado a un acuerdo, según informó Bakersfield.com.

LA NACION