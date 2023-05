Su perro se intoxicó con marihuana y ella hizo un pedido desesperado

escuchar

El perro de una mujer de Forth Worth, Texas, se intoxicó con marihuana luego de dar un paseo por el barrio. La dueña explicó que su mascota empezó a tener comportamientos extraños cuando llegaron de la caminata, por lo que decidió llevarla al veterinario, quien le reveló que había consumido marihuana. Fue entonces cuando la dueña recordó que el can había comido “algo” durante su trayecto.

Liesl Manone contó su experiencia al medio WFAA. Según detalló Enzo, el pug que tiene como mascota tuvo comportamientos preocupantes tras el paseo. “Estábamos sentados aquí y me di cuenta de que se movía y miraba a su alrededor de una manera muy extraña”, declaró. Luego de que el veterinario le diera el diagnóstico de intoxicación, trató de hacer memoria de dónde su can pudo haber ingerido la droga. Entonces, recordó que no pudo evitar que comiera “algo” mientras paseaban por la calle.

Luego de un paseo en el vecindario, el pug comenzó a tener comportamientos extraños Facebook/Enzo Manoni, Pugstraordinaire

Para fortuna de Manone, el consumo de marihuana no suele tener consecuencias fatales para los perros, aunque todo depende de la cantidad ingerida y del tamaño de la mascota, según explicó Lindsay Robinson, la doctora de la sala de emergencias de animales del Fort Worth Animal Emergency Hospital, al medio que consignó la información.

En cuanto a la recuperación, la especialista señaló que el tiempo no estaba fijo y que dependía del animal: “La mayoría de los perros mejoran notablemente en el primer período de 12 a 24 horas. En otros casos, podría tomar hasta tres o cuatro días sacarlo por completo de su sistema”.

Luego de la intoxicación, a Enzo le recetaron “consumir muchos líquidos y medicamentos para las náuseas”, explicó Manone. Agregó que tuvo que pagar US$615 por todo el tratamiento. Ahora, la mujer dijo que estará más pendiente de lo que su perro olfatea en el suelo durante los paseos. Además, pidió desesperadamente a las personas que no desechen cigarrillos de marihuana en la vía pública, ya que esto representa un constante peligro para los animales que transitan.

Enzo fue diagnosticado con una intoxicación de marihuana Facebook/Enzo Manoni, Pugstraordinaire

¿Cómo detectar si una mascota ha consumido marihuana?

Según la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA), los animales que han consumido marihuana pueden presentar estos signos:

Depresión

Ataxia (alteraciones neurológicas que producen tambaleos, pérdidas de equilibrio o descoordinación de los miembros).

Midriasis (dilatación anormal de pupilas).

Bradicardia (arritmia cardiaca).

Hipotermia (temperatura baja).

Incontinencia urinaria.

Agitación.

Taquicardia.

En algunos casos, los animales también podrían tener convulsiones y entrar en coma, aunque no es muy común que esto suceda. En caso de que el dueño desconozca o no admita que su mascota estuvo expuesta a la marihuana, existe una prueba de orina que diagnostica la presencia de esta droga en personas. Es de venta libre y suele ser utilizada por los veterinarios para emitir un diagnóstico.

No obstante, no es completamente segura en el caso de los perros, ya que ellos producen metabolitos en la orina diferentes a los de los humanos, lo que hace que aparezcan falsos negativos en las mascotas que sí consumieron cannabis, explica ASPCA.

