Gavin Newsom sacó a relucir un video de archivo que no deja bien parado a JD Vance: “No soy partidario de Trump”

Gavin Newsom volvió a cargar contra JD Vance. En redes sociales, el gobernador de California compartió un video que expone al vicepresidente de Estados Unidos con una serie de declaraciones en las que criticaba a Donald Trump, antes de convertirse en uno de sus principales aliados.

El video que compartió Newsom para exponer a JD Vance, con críticas a Donald Trump

Newsom reposteó un material publicado originalmente por la cuenta de X (ex Twitter) Republicans against Trump, en el que se recopilan entrevistas y apariciones televisivas de Vance, donde criticaba al entonces candidato a presidente. El gobernador demócrata añadió un comentario burlón: “Se dejó crecer la barba y perdió la columna vertebral. Pero al menos conservó el delineador”. En el tono político, “spine” (columna vertebral) suele utilizarse para hacer referencia a los “principios”.

El video que recopila las frases de Vance contra Trump

En el clip, JD Vance, que en aquel momento se definía como alguien “no partidario de Trump”, se despachaba contra el magnate republicano con frases que hoy resultan difíciles de conciliar con su actual lealtad como vicepresidente.

“No soporto a Trump porque pienso que es un fraude” y “Definitivamente hay un elemento de apoyo a Trump basado en el racismo o la xenofobia” fueron dos de los comentarios más contundentes.

En las elecciones de 2016, llegó a insinuar que, ante un escenario electoral adverso, consideraba votar por Hillary Clinton o por un candidato de un tercer partido antes que respaldar al empresario republicano.

El cruce entre Newsom y Vance en medio de las protestas migrantes en California X/@GavinNewsom

El antecedente: las críticas de Newsom a JD Vance

Esta embestida de Newsom contra JD Vance no es un episodio aislado. A principios de agosto, el gobernador ya había cuestionado la autenticidad del vicepresidente en una entrevista con Jack Cocchiarella. En aquella ocasión, lo acusó de “vender su alma” por conveniencia política.

“Vendió completamente su alma, se puso una máscara y su rostro terminó adaptándose a ella”, enfatizó. En esa misma línea, continuó: “No hay nada auténtico en este tipo. Ha estado en todos los lados de todos los temas”.

También recordó que Vance fue “una de las voces líderes de oposición contra Donald Trump” y que “se dio cuenta de lo que pasaba con este hombre desde temprano”.

Gavin Newsom apunta contra JD Vance y sus políticas

Otro choque entre Newsom y Vance por las políticas migratorias de Trump

La rivalidad entre ambos no es nueva. A lo largo de este 2025, se multiplicaron los cruces públicos, especialmente a raíz de las políticas migratorias.

En junio, durante las protestas en Los Ángeles contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Newsom acusó a Trump de “dar un paso inequívoco hacia el autoritarismo” al sugerir el arresto de un gobernador en funciones.

El líder californiano lo publicó en su perfil de X con un mensaje tajante: “No me importa si eres demócrata o republicano, esta es una línea que no podemos cruzar como nación”.

La respuesta de Vance no tardó en llegar. El vicepresidente replicó: “Haga su trabajo. Es todo lo que estamos pidiendo”.

Lejos de dejar el intercambio allí, Newsom retrucó: “Haga SU trabajo. No teníamos ningún problema hasta que Trump se involucró. Devuelvan el control a California”.