Cupones SNAP: los estados que sí cubren los beneficios en medio del cierre de gobierno en EE.UU.

Ante la falta de fondos federales para los cupones SNAP, el programa que brinda asistencia alimentaria a más de 42 millones de personas en Estados Unidos, ocho estados y el Distrito de Columbia pusieron en marcha recursos locales para garantizar la continuidad de los beneficios. El esfuerzo estatal busca mitigar el impacto de la crisis presupuestaria que mantiene paralizada gran parte del auxilio social.

Los estados que cubren los cupones SNAP

Según AP, los gobiernos de Maryland, Delaware, Hawái, Louisiana, Nuevo México, Rhode Island, Vermont y Virginia, junto con el Distrito de Columbia, aprobaron fondos de emergencia para cubrir las ayudas suspendidos del programa SNAP. Las medidas varían en monto, alcance y duración, pero todas buscan garantizar la continuidad de los pagos y evitar que los hogares de bajos ingresos queden sin asistencia alimentaria.

Vermont aprobó un paquete de emergencia de US$6,3 millones para cubrir dos semanas de beneficios Freepick

En Louisiana, donde casi uno de cada cinco habitantes depende del programa, la legislatura estatal autorizó US$150 millones para garantizar la entrega completa del beneficio mensual a la mayoría de los hogares, confirmó AP.

El gobernador Jeff Landry afirmó: “Nuestras prioridades son claras: proteger a los sectores más vulnerables, especialmente niños, personas con discapacidad y adultos mayores”. La medida, sin embargo, excluye a unos 53.000 adultos sin hijos ni dependientes.

En Nuevo México, la gobernadora Michelle Lujan Grisham anunció un plan de US$30 millones en prestaciones alimentarias de emergencia, distribuidos mediante las tarjetas EBT que se usan para comprar alimentos, según AP. El estado —que tiene la tasa más alta de destinatarios del país norteamericano, con un 21% de la población— también destinó fondos adicionales a bancos de alimentos. “No vamos a permitir que la inseguridad alimentaria se extienda”, declaró la gobernadora.

Por su parte, Vermont aprobó US$6,3 millones para cubrir 15 días de asistencia y US$250 mil adicionales para reforzar los bancos de alimentos. El gobernador Phil Scott, junto a líderes legislativos, acordó el uso de una reserva estatal creada para emergencias de este tipo.

El gobierno de Maryland, indicó Newsweek, destinó US$62 millones para garantizar los pagos correspondientes a noviembre, mientras que Rhode Island canalizará fondos de reserva federal hacia las tarjetas de asistencia. En el caso de Virginia, la administración estatal declaró el estado de emergencia para habilitar el uso de recursos propios y cubrir parte de los beneficios SNAP, según la misma fuente.

Nuevo México implementó un plan de US$30 millones y reforzó los bancos de alimentos para contener la inseguridad alimentaria Freepick

A diferencia de esos casos, otros estados —como Colorado, Connecticut, Minnesota y Virginia Occidental— no transfirieron dinero directo a los beneficiarios, pero reforzaron el financiamiento de comedores y despensas comunitarias, informó AP. En paralelo, Nueva York y Nevada proyectan destinar US$30 millones cada uno a cubrir parcialmente las ayudas, mientras que Oregón declaró emergencia alimentaria para liberar fondos especiales, precisó Newsweek.

En conjunto, 28 estados incrementaron el presupuesto destinado a bancos de alimentos o asistencia alimentaria, mediante distintas modalidades de apoyo frente a la suspensión federal.

¿Cuáles son los estados sin medidas de apoyo para cubrir alimentos?

De acuerdo con Newsweek y AP, 14 estados no adoptaron ninguna acción para sostener los beneficios ni reforzar la ayuda alimentaria. Entre ellos se encuentran Alabama, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Mississippi, Montana, Nebraska, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas y Wisconsin.

En Nebraska, el Departamento de Salud anunció la suspensión temporal de las prestaciones y pidió a las familias acudir a organizaciones y bancos de alimentos.

La cobertura parcial y la alerta de los expertos

La administración de Donald Trump informó que cubriría aproximadamente la mitad de los desembolsos mensuales mediante un fondo de emergencia, tras órdenes judiciales que exigieron mantener operativo el sistema.

La profesora Colleen Heflin, especialista en políticas públicas de la Universidad de Siracusa, explicó a Newsweek: “Incluso una ayuda parcial protege a las familias de bajos ingresos frente a la inseguridad alimentaria y dinamiza las economías locales, porque los beneficios se gastan en comercios de cada comunidad”.

Ocho estados y el Distrito de Columbia aprobaron fondos de emergencia para garantizar la continuidad de los cupones SNAP Freepick

Sin embargo, el economista James Ziliak, director del Centro de Investigación sobre Pobreza de la Universidad de Kentucky, advirtió que la asistencia de emergencia “cubre menos del cinco por ciento del gasto mensual habitual” de los hogares que dependen del programa.

Los expertos coinciden en que los esfuerzos estatales no pueden sustituir el alcance del programa federal. La investigadora Tashara Leak, de la Universidad de Cornell, señaló a AP que “dejar a las personas sin apoyo significa que los más vulnerables, como niños y adultos mayores, pasarán hambre”. Advirtió, además, que muchas familias ya comenzaron a racionar alimentos ante la incertidumbre sobre la fecha de acreditación de los pagos.