Gavin Newsom arremete contra Trump por el cierre de gobierno en EE.UU. y recuerda el último antecedente: “Es triste”

El gobernador de California, Gavin Newsom, acudió a las redes sociales tras el cierre de gobierno en Estados Unidos, que se produjo a las 00.01 horas (hora del Este) del miércoles 1º de octubre. El demócrata apuntó contra el presidente de ese país, Donald Trump, y recordó que la última vez que se presenció esta situación fue en el primer mandato del republicano, hace siete años.

Qué dijo Gavin Newsom sobre el cierre de gobierno por segunda vez bajo Trump

Newsom advirtió que la anterior vez que se produjo un cierre parcial del gobierno de EE.UU. fue durante el primer mandato del republicano, entre 2018 y 2019. “El último cierre gubernamental fue cuando Donald Trump era presidente”, expresó en su perfil de X durante los primeros minutos del miércoles. Y añadió: “Le costó al pueblo estadounidense 11.000 millones de dólares. Casi como si hubiera un patrón aquí”.

El demócrata ensalzó que las dos últimas veces que ocurrió este proceso fue bajo el mandato de Trump X/@GavinNewsom

El demócrata hizo referencia a la suspensión parcial de ciertas actividades gubernamentales durante 35 días, cuando el Congreso protagonizó una disputa con respecto a los fondos federales para expandir el muro fronterizo entre México y EE.UU.

En esta ocasión, no se llegó a un acuerdo del Senado en la Cámara de Representantes sobre la extensión de la financiación federal por siete semanas. Si bien los republicanos presentan una mayoría de 53-47 en la Cámara Baja, requerían entre siete y ocho votos como mínimo de los demócratas para llegar a los 60 necesarios para la aprobación del proyecto de ley.

Newsom apuntó contra Trump por el segundo cierre del gobierno de EE.UU. en sus dos mandatos Archivo

La reacción de Newsom ante el cierre parcial del gobierno en Estados Unidos

La noche del martes 30 de septiembre, el perfil oficial de X de la Casa Blanca manifestó el resultado de la votación que derivaría en un cierre parcial del gobierno. “Los demócratas del Senado acaban de votar para enviar el gobierno a un cierre. Cierre demócrata cargando”, señaló el organismo en la publicación.

La Casa Blanca señaló a los demócratas por su voto en el Senado X/@WhiteHouse

Newsom replicó el mensaje de Washington y lo compartió junto a un chat que mantuvo con la inteligencia artificial. “Es triste ver que Grok es más inteligente que la Casa Blanca”, aseveró.

Newsom compartió un chat con la inteligencia artificial sobre el control del gobierno X/@GavinNewsom

En el chat creado, se leyó que el gobernador de California consultó “qué partido tiene actualmente el control del gobierno de EE.UU.”, a lo que la IA respondió que el Partido Republicano. Y agregó: “A partir del 27 de septiembre de 2025, tiene una trifecta, controlando las tres ramas del gobierno federal”.

En ese sentido, detalló que el poder ejecutivo está bajo el presidente Trump, que el Senado cuenta con una mayoría de 53-47 y que la Cámara de Representantes también presenta mayoría de 220-213.

Cuál fue la pérdida económica del último cierre de gobierno con Donald Trump

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que las consecuencias del cierre parcial de 2018/2019 registraron una pérdida de US$11.000 millones, según remarcó el congresista Salud Carbajal. El desencadenante principal fue una minimización de los gastos por parte de los trabajadores federales, que vieron retenidos sus salarios, tras la paralización financiera por una disputa en torno al muro fronterizo.

La pausa duró 35 días y, previamente, se completaron 16 durante el gobierno de Barack Obama en 2013. En esta ocasión, se trató de un reclamo del ala republicano sobre la derogación y reemplazo de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, Obamacare.