Así es la casa donde vivió Martin Luther King Jr. en EE.UU. y que ahora se puede visitar

La residencia en la que vivió Martin Luther King Jr. sus últimos días está ubicada en un barrio de Atlanta, Georgia, y permanece abierta al público desde 2020, luego de haber sido adquirida por el National Park Foundation. Tras la muerte del activista, su esposa Coretta Scott King y sus hijos permanecieron ahí durante varios años más.

Cómo es la casa donde vivió Martin Luther King Jr. sus últimos días

El también reverendo conocido como MLK Jr. vivió en una casa ubicada en el vecindario de Vine City en Atlanta del año 1965 a 1968, de acuerdo con Travesias Digital.

La casa en la que Martin Luther King vivió sus últimos años en EE.UU. se encuentra en Atlanta, Georgia (National Park Foundation)

El espacio se convirtió en un área abierta al público por primera vez en 2020, luego de haber sido adquirida con donativos privados por el National Park Foundation, y haber sido sometido a trabajos de restauración.

La casa final está ubicada en 234 Sunset Avenue NW, Atlanta, GA 30314 y también es conocida como The King Family Home, de acuerdo con el National Park Service.

Este hogar fue construido originalmente en 1933 y está en una zona que mezcló a residentes blancos con negros de la clase trabajadora desde principios hasta mediados del siglo XX.

La comunidad de Vine City fue conocida por tener residentes notables relacionados con la lucha por los derechos civiles y otros logros de la comunidad afroamericana.

La casa fue comprada por la familia King durante 1965 y el activista social vivió ahí hasta que fue asesinado en 1968. Posteriormente, su esposa Coretta Scott King permaneció en el mismo inmueble y crío a sus cuatro hijos.

La casa natal de Martin Luther King también está abierta al público

No se trata de la misma residencia, ya que la primera consiste en la casa de los últimos años de vida de MLK Jr., mientras que esta vivienda es también histórica por ser el sitio en el que el reverendo pasó sus primeros años.

La casa de la infancia de Martin Luther King Jr. también está abierta al público y permite conocer de cerca su historia como luchador social (National Park Foundation)

Ambas son sitios históricos que se han abierto al público para dar un vistazo cercano de la historia del luchador estadounidense y las dos residencias están localizadas en Georgia.

El también nombrado Lugar Histórico Nacional Martin Luther King, Jr. se encuentra en el parque nacional de Atlanta y es el sitio en el que el pastor bautista nació y vivió su infancia, de acuerdo con NPS.

Es en este mismo lugar en donde descansan sus restos y se ha convertido en una de las zonas más visitadas de la ciudad. En sus instalaciones, los visitantes pueden conocer más sobre la vida del activista y su influencia en la historia de EE.UU.

El sitio proyecta películas y existen exposiciones sobre la crónica del desarrollo del movimiento por los derechos civiles y el papel del Dr. King como líder.

Esta casa natal está asentada en el n.º 501 de la avenida Auburn y la exposición también conserva otras partes del vecindario, como la Iglesia Histórica Bautista Ebenezer, el Centro King, la estación de bomberos, y la tumba del defensor de la no violencia.

Cuándo y cómo se conmemora el Día de Martin Luther King Jr.

Martin Luther King Jr. fue un líder histórico y ganador del Premio Nobel de la Paz, que actualmente es conmemorado con la celebración de su natalicio, según el gobierno estadounidense.

Martin Luther King Jr. fue un activista por los derechos civiles en contra de la desigualdad racial (Archivo)

El Día de Martin Luther King, Jr. se celebra el tercer lunes de enero, por ser una fecha cercana a su cumpleaños, ya que nació el 15 de enero de 1929.

Esta conmemoración fue marcada como un feriado federal desde 1983, y las oficinas de gobierno, los bancos y algunos negocios particulares permanecen cerrados.

Algunos estadounidenses celebran el Día de MLK Jr. con trabajos de servicio en favor de sus comunidades, así como con marchas, eventos y otros homenajes alrededor del país.