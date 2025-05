Hasta US$500: Brian Kemp confirma que estas familias pueden obtener un reembolso en Georgia

Miles de residentes de Georgia podrán recibir hasta 500 dólares como parte de un reembolso proveniente de un superávit estatal de US$1000 millones. El gobernador Brian Kemp confirmó que los pagos comenzarán a depositarse entre fines de mayo y principios de junio.

¿Quiénes califican para el reembolso de US$ 500 en Georgia?

De acuerdo a la página oficial del Departamento de Ingresos de Georgia, esta devolución está destinado a quienes hayan presentado su declaración de impuestos de 2023 y 2024 antes del 1° de mayo de 2025. También se aceptarán presentaciones hasta el 15 de octubre si se solicitó una prórroga.

Los residentes de Georgia recibirán hasta US$500 como devolución de impuestos gracias a un superávit de mil millones de dólares, confirmó el gobernador Brian Kemp X (@GovKemp)

Según el proyecto de reembolso de impuestos HB 112, los montos máximos varían según el estado civil de los contribuyentes que presentaron la Declaración de Impuestos sobre la Renta Individual:

Solteros: hasta US$250 .

. Casados que presentan por separado: hasta US$250 .

. Jefes de familia: hasta US$375 .

. Matrimonios que presentan juntos: hasta US$500.

Para ser elegibles, los solicitantes deben haber tenido una obligación tributaria en 2023. Califican residentes que hayan estado en los últimos dos años en Georgia. Mientras tanto, aquellos que residieron parcialmente y los no residentes que presentaron la declaración en el estado serán elegibles para un reembolso proporcional.

¿Cómo y cuándo se enviarán los reembolsos en Georgia?

El Departamento de Ingresos de Georgia informó que las primeras transferencias comenzarán entre finales de mayo y principios de junio. Se espera que el proceso sea más ágil que en reembolsos anteriores.

Los pagos seguirán las instrucciones especificadas en la declaración de impuestos de cada contribuyente. Podrán realizarse mediante depósito directo o cheque en papel, según el método elegido originalmente.

Las transferencias de fondos comenzarán a procesarse entre fines de mayo y principios de junio, mediante depósito bancario o cheque Imagen de Freepik

Las autoridades aconsejan utilizar el “Surplus Tax Refund Checker” disponible en línea para consultar el estado del pago. Este sistema requiere el número de Seguro Social o ITIN y el ingreso bruto ajustado federal reportado en 2023.

Problemas comunes que podrían impedir recibir el reembolso en Georgia

Entre los motivos más frecuentes para no recibir el reembolso figuran no haber presentado las declaraciones requeridas o no haberlo hecho a tiempo. También se excluyen quienes fueron declarados dependientes en otra declaración en 2023.

Si el monto prorrateado para residentes parciales o no residentes resultara menor a un dólar, tampoco se emitirá un reembolso. La información oficial aclara que la devolución no excederá el monto de la obligación tributaria original.

El Departamento de Ingresos recomienda no saturar las líneas telefónicas y consultar el estado del reembolso únicamente a través de su plataforma digital. Los cambios se actualizan todas las noches.

Reembolsos en Georgia: ¿cómo calcular cuánto dinero se puede recibir?

El monto de la devolución depende de la obligación tributaria antes de aplicar retenciones, créditos fiscales u otros pagos. Para los formularios 500 se debe consultar la línea 16, mientras que para los formularios 500EZ, la línea 4.

El gobernador Brian Kemp destacó que este programa busca devolver parte de los excedentes y aliviar los costos de vida locales Brynn Anderson - AP

La cantidad máxima establecida por HB 112 es de US$500 para matrimonios conjuntos, US$375 dólares para jefes de familia y US$250 dólares. Ningún beneficiario podrá recibir más de estos montos establecidos.

El reembolso busca devolver parte del excedente presupuestario a quienes contribuyeron con sus impuestos en 2023 en Georgia. Es parte de un plan para aliviar los costos de vida y estimular la economía local antes de mitad de año.

El gobernador Kemp señaló en diálogo con WTOC que el proceso debería ser más sencillo que el implementado hace tres años.