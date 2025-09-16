Volantazo en Georgia: fue un aliado de Donald Trump y ahora se postula como gobernador y va en su contra
Geoff Duncan sorprendió al sumarse a las elecciones 2026 en el Estado del Melocotón como precandidato demócrata; promete enfrentar al presidente, reducir costos de salud, vivienda y cuidado infantil
El exvicegobernador Geoff Duncan, que durante años formó parte del Partido Republicano y apoyó al actual presidente Donald Trump, dio un giro político inesperado: se postula para gobernador de Georgia, pero esta vez como demócrata. Con su anuncio, el exvicemandatario estatal entra en una primaria cargada de figuras y promete enfrentar a quien antes respaldó.
Geoff Duncan rompe con Trump y desafía a los republicanos en Georgia
Duncan ocupó la vicegobernación entre 2019 y 2023 y fue considerado un republicano de peso en el estado. Sin embargo, tras las elecciones de 2020, se distanció de Trump al rechazar sus intentos de revertir el resultado en Georgia. “Esta montaña de desinformación no está ayudando al proceso; solo lo está perjudicando”, afirmó en aquel entonces, tal como recordó Politico.
Ese quiebre marcó el inicio de su alejamiento del partido. En enero, el comité ejecutivo republicano de Georgia votó por unanimidad para expulsarlo. Duncan no buscó la reelección en 2022 y, dos años más tarde, en las últimas elecciones presidenciales 2024, respaldó públicamente a la candidata demócrata Kamala Harris frente a Trump.
Candidatura a gobernador de Georgia con bandera demócrata
El exvicegobernador lanzó su campaña con un video en el que enfatizó su ruptura definitiva con el trumpismo. “Nunca he dudado en enfrentarme a Trump. Así que los republicanos de Georgia me echaron de su partido. De todas formas, me iba”, expresó.
En ese mismo mensaje, prometió “hacer de Georgia la primera línea de la democracia y un respaldo contra el extremismo”. También aseguró que su plan busca reducir los costos del cuidado infantil, la atención médica y la vivienda.
“Como el primer gobernador demócrata de Georgia en 28 años, me enfrentaré a Trump y a sus aduladores en nuestro estado, a la vez que reduciré los costos del cuidado infantil, la atención médica y la vivienda para que cada familia esté en la mejor posición posible. Eso es lo que Georgia merece”, señaló.
Cambio de partido de alto perfil: de republicano a demócrata
Duncan, de 50 años, explicó en una columna en AJC: “No hay fecha en el calendario ni límite que indique el momento exacto en que mi corazón político cambió, pero así fue”. Así, afirmó que su decisión de unirse al Partido Demócrata responde a un compromiso con la democracia y a su convicción de que Trump “estaba dispuesto a mentir, engañar y robar para intentar anular las elecciones de 2020”.
Tal como consignó NBC News, durante la convención demócrata en Chicago, el exvicegobernador subrayó: “Comprendí que Trump era una amenaza directa para la democracia. Y sus acciones lo descalificaban para volver a pisar el Despacho Oval, jamás, jamás, jamás, jamás”.
Elecciones 2026 en Georgia: una primaria demócrata con múltiples candidatos
El anuncio de Duncan amplía la gruesa lista de aspirantes demócratas a la gobernación. Según The Atlanta Voice, en la competencia ya figuran la exalcaldesa de Atlanta Keisha Lance Bottoms, el exdirector ejecutivo del condado DeKalb Michael Thurmond, el senador estatal Jason Esteves, el representante estatal Derrick Jackson y el predicador Olu Brown.
El giro de Duncan lo coloca frente a viejos compañeros de partido. En el campo republicano, el vicegobernador Burt Jones, aliado de Trump, compite contra el fiscal general Chris Carr para suceder al actual gobernador Brian Kemp, quien no puede buscar otro mandato.
Georgia, en la disputa nacional: Trump y el futuro político del estado
El estado del sur se convirtió en un escenario clave en los últimos ciclos electorales. Joe Biden ganó Georgia en 2020, aunque Trump se impuso en las presidenciales del año pasado. A nivel local, los demócratas lograron los dos escaños del Senado, pero no han conseguido la gobernación desde 1998, de acuerdo con CNN.
La contienda de 2026 promete ser una de las más reñidas y costosas del país norteamericano, con Duncan como un candidato que rompe moldes: de aliado republicano de Trump a opositor abierto, ahora bajo la bandera demócrata.
