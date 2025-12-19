Golpe a la resistencia anti-ICE: el FBI abre investigaciones por “terrorismo interno”

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) abrió investigaciones por presunto terrorismo doméstico vinculadas a acciones consideradas violentas o potencialmente violentas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en distintas regiones de Estados Unidos, según un memorando interno de la agencia.

Qué detalla el memorando interno del FBI

El informe interno compartido con agencias de aplicación de la ley, y citado por Common Dreams, señala un aumento de amenazas contra el personal gubernamental o edificios relacionados con las tareas de control migratorio.

Para mitigar las consecuencias, el FBI abrió investigaciones en al menos 23 regiones del país, según el memorando.

El FBI investiga a quienes realizan investigaciones en línea sobre los movimientos de los agentes del ICE AP Foto/Jacquelyn Martin

Entre los factores que el FBI considera indicios de riesgo se incluyen:

Acumular o distribuir armas de fuego .

. Realizar investigaciones en línea sobre los movimientos de los agentes.

Utilizar aplicaciones de mensajería encriptada.

Un documento interno de dos páginas fechado el 14 de noviembre de 2025 señala que algunas de las acciones están vinculadas a un memorando emitido por Donald Trump en septiembre, conocido como NSPM-7.

Este documento exigía “una estrategia nacional para investigar y desmantelar redes, entidades y organizaciones que fomentan la violencia política para que las fuerzas del orden puedan intervenir en conspiraciones criminales antes de que resulten en actos políticos violentos“.

El memorando asegura que las agresiones a agentes federales corresponden a los casos más comunes en las investigaciones del FBI sobre actividades anti-ICE Archivo

El informe también incluyó un mapa que especifica cuáles son las oficinas del FBI en todo el país con investigaciones en curso. Hasta el 31 de octubre, había casos abiertos en 23 regiones, entre las que se incluyen:

Washington.

Oregón.

California.

Nuevo México.

Kansas.

Georgia.

Illinois.

Florida.

Nueva York.

Maine.

Además, enumera 27 ubicaciones con investigaciones activas donde se llevan a cabo investigaciones de terrorismo doméstico.

Los casos que investiga el FBI sobre actividad anti-ICE en Estados Unidos

Según los datos del gobierno, las agresiones a agentes federales corresponden a los casos más comunes en las investigaciones del FBI sobre actividades anti-ICE. El resto abarca delitos como:

Terrorismo doméstico .

. Conspiración para obstaculizar o lesionar a agentes .

. Disturbios civiles .

. Leyes antidisturbios .

. Destrucción de vehículos .

. Atentados con bombas.

Los agentes del FBI investigarán actos de conspiración para obstaculizar o lesionar a agentes del ICE SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En reiteradas ocasiones, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) mencionó un desmedido aumento en las agresiones contra oficiales.

En septiembre, publicó un comunicado en el que citó un “aumento del 100%” en los actos de violencia contra los funcionarios de inmigración. Sin embargo, no citó datos específicos que respalden las afirmaciones.

Para justificar su medida, el FBI incluyó los ataques contra instalaciones de ICE, aunque existe poca evidencia de lesiones significativas a agentes federales. El propio informe no detalla casos concretos

Las críticas a las investigaciones de terrorismo interno sobre la actividad anti-ICE en EE.UU.

Al conocer el informe, diferentes grupos de defensa de los derechos humanos expresaron su preocupación por la apertura de las investigaciones.

Hina Shamsi, directora del Proyecto de Seguridad Nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), denunció que el memorando está “plagado de un lenguaje vago y demasiado amplio”.

“Personas totalmente inocentes de cualquier delito pueden ser sometidas a vigilancia o investigación. Eso impone estigma”, agregó.

Grupos denunciaron que personas totalmente inocentes de cualquier delito pueden ser sometidas a vigilancia o investigación del FBI Tony Gutierrez - AP

A su vez, Adam Goldstein, vicepresidente de iniciativas estratégicas de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión (FIRE, por sus siglas en inglés), cuestionó un comunicado de la Fiscal General Pam Bondi.

El documento fue interpretado por organizaciones civiles como una posible ofensiva federal contra el activismo, según explicó Common Dreams, desarrollaba los conceptos establecidos en la NSPM-7.

“Quienes conspiran para cometer actos delictivos deben ser investigados, arrestados y procesados. Pero estos memorandos no se centran exclusivamente en grupos que existen con el propósito de ejercer violencia ideológica; condenan puntos de vista específicos y sientan las bases para una lista de vigilancia gubernamental de grupos estadounidenses que comparten estas visiones”, señaló.