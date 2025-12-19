Filtran documento del ICE que revela cómo planean arrestar migrantes indocumentados que abandonan EE.UU. en Navidad y Año Nuevo

Un memorando interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), difundido por un medio de Estados Unidos, expuso la existencia de un plan federal destinado a detener a inmigrantes indocumentados que intentan autodeportarse sin la intervención de las autoridades.

El plan del ICE revelado por un memorando interno

De acuerdo con un artículo de HuffPost publicado el pasado 8 de diciembre, la administración Donald Trump elaboró una estrategia para desplegar agentes migratorios en distintos puntos de la frontera entre Estados Unidos y México.

La existencia de esta operación salió a la luz tras la publicación de un memorando catalogado como “sensible” por el medio HuffPost ICE - ICE

El objetivo sería interceptar a extranjeros que residen en el país norteamericano sin autorización legal y que buscan regresar a sus países de origen, especialmente durante el período de fiestas de fin de año y vacaciones.

La información surgió de un memorando del ICE catalogado como “sensible”, al que el medio aseguró haber tenido acceso directo.

El documento describe operaciones coordinadas entre agentes del ICE y oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en pasos terrestres específicos del sur del país norteamericano.

La misión, denominada como “Operation Irish Goodbye”, consiste en llevar adelante “operativos focalizados” en los puertos de entrada, con la finalidad de detener a quienes intentaran “autodeportarse” tras permanecer de manera irregular en territorio estadounidense.

Los detalles de la “Operation Irish Goodbye” en la frontera de Estados Unidos

El plan detallado en el memorando indica que los agentes pondrán especial atención en los autobuses comerciales que cruzan los puertos de entrada rumbo a México.

Según HuffPost, la intención es identificar a migrantes que viajan hacia el sur para abandonar el país norteamericano sin intervención directa de las autoridades.

El plan operativo consiste en realizar “operativos focalizados” en los puertos de entrada terrestres. Archivo

Dentro de ese esquema, el documento distinguió entre diferentes perfiles de viajeros:

Personas sin antecedentes penales ni registros migratorios previos, y que no representan un riesgo para la seguridad pública, serían consideradas casos de “retorno voluntario” a sus países de origen.

a sus países de origen. Migrantes con casos migratorios abiertos o con antecedentes criminales serían sometidos a los procedimientos correspondientes, lo que implicaría la detención y el inicio de procesos formales de deportación.

Esta diferenciación, siempre según el texto difundido por HuffPost, dejó en claro que no todos los interceptados recibirían el mismo trato, aunque todos serían objeto de inspección y control por parte de las autoridades federales.

El origen del nombre “Operation Irish Goodbye”

El memorando citado por HuffPost señaló que la iniciativa recibió de manera tentativa el nombre Operation Irish Goodbye. La expresión, de uso coloquial en inglés, hace referencia a la acción de retirarse de una fiesta o reunión sin despedirse de los demás.

En este contexto, la denominación alude a la salida silenciosa de migrantes indocumentados que abandonaban Estados Unidos sin notificar formalmente a las autoridades.

El documento no estableció una fecha concreta de inicio para los operativos. El propio artículo advirtió que este tipo de acciones podría modificarse con rapidez en el marco de la ofensiva migratoria del gobierno de Trump, caracterizada por cambios constantes y decisiones aceleradas.

El nombre tentativo, "Operation Irish Goodbye", utiliza una expresión coloquial en inglés que refiere a retirarse de una reunión sin despedirse Flickr/usicegov

Consultado por HuffPost, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), organismo del cual depende el ICE, evitó confirmar la puesta en marcha de operativos futuros.

No obstante, el vocero sostuvo que resultaba de “sentido común” que el gobierno necesitara saber quién ingresaba y quién salía del país norteamericano.

En esa misma declaración, el funcionario responsabilizó al expresidente Joe Biden por haber permitido lo que describió como una “invasión” de migrantes.

El portavoz agregó que, bajo la gestión de Trump y de la secretaria Kristi Noem, el DHS aseguró las fronteras y los puertos de entrada para garantizar que ninguna persona indocumentada ingresara o saliera de Estados Unidos sin una inspección adecuada por parte de las fuerzas del orden.