Gran jurado decide no acusar a fiscal general de Nueva York, enemiga de Trump

Un gran jurado declinó el jueves acusar a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, enemiga política del presidente Donald Trump, por cargos de fraude bancario, reportaron medios estadounidenses.

El fracaso de los fiscales federales para asegurar una acusación formal contra James se produce menos de dos semanas después de que el caso inicial en su contra fuera desestimado.

El juez del distrito Cameron Currie desestimó el caso contra James —y también contra el exdirector del FBI James Comey— con el argumento de que la fiscal designada por Trump que presentó los cargos fue nombrada de manera ilegal.

La cadena NBC News reportó que diferentes fiscales presentaron el jueves el caso de James a un gran jurado en Norfolk, Virginia.

La cadena agregó que el Departamento de Justicia va a volver a intentarlo.

James, de 67 años, una demócrata que procesó con éxito a Trump por fraude, fue acusada en octubre de un cargo de fraude bancario y otro de hacer declaraciones falsas a una institución financiera.

Entretanto, Comey, de 64 años, fue acusado formalmente en septiembre de hacer declaraciones falsas al Congreso.

Ambos casos han sido vistos como parte de una campaña de represalia del presidente contra sus oponentes políticos.

Las acusaciones contra James y Comey se produjeron después de que el fiscal federal para el Distrito Este de Virginia, Erik Siebert, renunciara tras informar supuestamente a altos funcionarios del Departamento de Justicia que no había pruebas suficientes para acusarlos.

La fiscal general Pam Bondi reemplazó a Siebert con Lindsey Halligan.

Los principales fiscales federales generalmente deben ser confirmados por el Senado. Currie dictaminó que Halligan fue nombrada sin seguir los pasos legales, porque su predecesor también estaba en calidad de interino, y la ley estadounidense no permite dos fiscales interinos sucesivos.

Tras la salida de Trump de la Casa Blanca en 2021, James presentó una demanda civil por fraude en su contra, al alegar que el republicano había inflado ilegalmente su patrimonio y manipulado el valor de sus propiedades para obtener préstamos bancarios en condiciones favorables.

cl/iv/mvl/dga