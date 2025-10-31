Qué se sabe del inicio del juicio por el crimen de Cecilia Strzyzowski en Chaco, este viernes 31 de octubre

Cecilia Strzyzowski fue asesinada el 2 de junio de 2023. Tras un extenso proceso para seleccionar los jurados que deberán definir por una unanimidad la culpabilidad o inocencia de Emerenciano Sena, su esposa, Marcela Acuña, y César Sena, hijo de la pareja -todos integrantes de un grupo piquetero que fue aliado del exgobernador de Chaco Jorge Capitanich-, el juicio comenzó este viernes en Resistencia, Chaco.

César, quien era la pareja de Cecilia, está acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de autor; mientras que sus padres serán juzgados por el mismo delito, pero en carácter de partícipes primarios. Las acusaciones que recaen sobre sus hombros pueden derivar en penas de prisión perpetua.

Un posteo de César Sena con sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña

Además, cuatro colaboradores de los Sena deberán afrontar el proceso judicial por encubrimiento agravado, con una pena máxima es de seis años de prisión.

Se trata de un caso que conmocionó al país y tuvo impacto en la política de Chaco por el alineamiento de los sospechosos con Capitanich, que seis meses después cayó en las elecciones provinciales ante el actual gobernador, el radical Leandro Zdero.

Comienza el juicio por jurados

Este viernes por la mañana comenzó el juicio por el asesinato de Strzyzowski. Los acusados fueron trasladados hasta el tribunal, donde serán juzgados por un jurado.

Marcela Acuña Camilo Del Monte

César Sena Camilo Del Monte

Emerenciano Sena Camilo Del Monte

Cómo será el procedimiento

Una vez conformado el jurado, que será integrado por doce personas previamente interrogadas por la Fiscalía y las defensas para descartar prejuicios o vínculos con las partes en cuestión, quedará inaugurado un calendario de 17 audiencias que contarán con un desfile de 50 testigos y la correspondiente presentación de pruebas.

La encargada de encabezar la supervisión técnica será la jueza Dolly Fernández.

Habló la mamá de Cecilia

En diálogo con un móvil de LN+, Gloria Romero, madre de Cecilia, sostuvo que su mayor temor es “que el poder político influya en la decisión de los jurados”. Por otro lado, sostuvo: “Los Sena son los asesinos, no hay dudas”.

Consultada sobre su opinión respecto al exgobernador de Chaco, Jorge Capitanich, la mujer dijo: “Yo lo voté. Era un seductor, pero después me di cuenta de que, en realidad, era todo lo contrario”.

Al momento de graficar el momento previo al inicio del juicio que investiga la muerte de su hija, Romero dijo: “Si bien a mí me moviliza el odio, por momentos me siento sola. Esto es como luchar con un par de escarbadientes contra titanes del poder”.

El testimonio de Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski

La cronología del crimen

En un especial de LN+, se reconstruyeron las diez horas que se demandó ejecutar el plan macabro.

El juicio por Cecilia Strzyzowski: un femicidio sin cuerpo

La mamá de Cecilia está presente en el juicio

Gloria Romero, la madre de Cecilia, presenciará el juicio desde la sala de audiencias. Por seguridad, se mudó a la Patagonia, pero viajará a Resistencia para estar en la decisión del jurado.

Gloria Romero, mamá de Cecilia Strzyzowski. Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Su abogado es Gustavo Briend. También como querellante estará representado el gobierno chaqueño, con Juan Ignacio Díaz y Sonia Valenzuela por la Subsecretaria de Género y Diversidad.

Quiénes son los abogados del clan Sena

La abogada de César Sena es Gabriela Tomjlenovic; de Emerenciano Sena son Ricardo Osuna y Nicolás Boniardi Cabra; y de Marcela Acuña es Celeste Ojeda.

César Sena, con su abogada Gabriela Tomjlenovic, en una de las audiencias preliminares. Pablo Caprarulo

Quién es “El Panadero”

Gustavo Obregón, conocido en las filas del clan Sena bajó el seudónimo de “El Panadero”, está sindicado como el encubridor de César Sena, principal sospechoso de la desaparición de Cecilia Strzyzowski.

Gustavo Obregón y César Sena

A pesar de sus dos declaraciones como imputado, donde expuso el macabro plan que incluyó el crimen y la incineración del cuerpo de Cecilia, apuntó que sus incriminaciones fueron bajo tortura. Esta modificación en su estrategia le valió que el resto de los encubridores puedan ser juzgados de manera abreviada.

La hipótesis del equipo fiscal que investigó el caso

El equipo fiscal que investigó el caso está integrado por Jorge Cáceres Olivera, Nelia Velázquez y Juan Martín Bogado.

Su hipótesis principal es que Emerenciano Sena y Marcela Acuña se ausentaron “de manera deliberada” de su domicilio en Resistencia para crear “un ambiente seguro y propicio para que su hijo, César Mario Alejandro Sena, lleve a cabo el homicidio” de Strzyzowski, quien se había casado y luego divorciado de él.

Los acusados de encubrimiento, según el requerimiento de elevación a juicio oral, habrían ayudado al acusado del asesinato a descartar el cuerpo de la víctima, incinerarlo y destruir evidencias.