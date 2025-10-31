Qué se sabe del inicio del juicio por el crimen de Cecilia Strzyzowski en Chaco, este viernes 31 de octubre
El proceso judicial por jurados comenzó este viernes y finalizaría a mediados de noviembre; expectativa por las declaraciones de Emerenciano Sena, Marcela Acuña y César Sena; están acusados por delitos que podrían derivar en prisión perpetua
Cecilia Strzyzowski fue asesinada el 2 de junio de 2023. Tras un extenso proceso para seleccionar los jurados que deberán definir por una unanimidad la culpabilidad o inocencia de Emerenciano Sena, su esposa, Marcela Acuña, y César Sena, hijo de la pareja -todos integrantes de un grupo piquetero que fue aliado del exgobernador de Chaco Jorge Capitanich-, el juicio comenzó este viernes en Resistencia, Chaco.
César, quien era la pareja de Cecilia, está acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de autor; mientras que sus padres serán juzgados por el mismo delito, pero en carácter de partícipes primarios. Las acusaciones que recaen sobre sus hombros pueden derivar en penas de prisión perpetua.
Además, cuatro colaboradores de los Sena deberán afrontar el proceso judicial por encubrimiento agravado, con una pena máxima es de seis años de prisión.
Se trata de un caso que conmocionó al país y tuvo impacto en la política de Chaco por el alineamiento de los sospechosos con Capitanich, que seis meses después cayó en las elecciones provinciales ante el actual gobernador, el radical Leandro Zdero.
Comienza el juicio por jurados
Este viernes por la mañana comenzó el juicio por el asesinato de Strzyzowski. Los acusados fueron trasladados hasta el tribunal, donde serán juzgados por un jurado.
Cómo será el procedimiento
Una vez conformado el jurado, que será integrado por doce personas previamente interrogadas por la Fiscalía y las defensas para descartar prejuicios o vínculos con las partes en cuestión, quedará inaugurado un calendario de 17 audiencias que contarán con un desfile de 50 testigos y la correspondiente presentación de pruebas.
La encargada de encabezar la supervisión técnica será la jueza Dolly Fernández.
Habló la mamá de Cecilia
En diálogo con un móvil de LN+, Gloria Romero, madre de Cecilia, sostuvo que su mayor temor es “que el poder político influya en la decisión de los jurados”. Por otro lado, sostuvo: “Los Sena son los asesinos, no hay dudas”.
Consultada sobre su opinión respecto al exgobernador de Chaco, Jorge Capitanich, la mujer dijo: “Yo lo voté. Era un seductor, pero después me di cuenta de que, en realidad, era todo lo contrario”.
Al momento de graficar el momento previo al inicio del juicio que investiga la muerte de su hija, Romero dijo: “Si bien a mí me moviliza el odio, por momentos me siento sola. Esto es como luchar con un par de escarbadientes contra titanes del poder”.
La cronología del crimen
En un especial de LN+, se reconstruyeron las diez horas que se demandó ejecutar el plan macabro.
La mamá de Cecilia está presente en el juicio
Gloria Romero, la madre de Cecilia, presenciará el juicio desde la sala de audiencias. Por seguridad, se mudó a la Patagonia, pero viajará a Resistencia para estar en la decisión del jurado.
Su abogado es Gustavo Briend. También como querellante estará representado el gobierno chaqueño, con Juan Ignacio Díaz y Sonia Valenzuela por la Subsecretaria de Género y Diversidad.
Quiénes son los abogados del clan Sena
La abogada de César Sena es Gabriela Tomjlenovic; de Emerenciano Sena son Ricardo Osuna y Nicolás Boniardi Cabra; y de Marcela Acuña es Celeste Ojeda.
Quién es “El Panadero”
Gustavo Obregón, conocido en las filas del clan Sena bajó el seudónimo de “El Panadero”, está sindicado como el encubridor de César Sena, principal sospechoso de la desaparición de Cecilia Strzyzowski.
A pesar de sus dos declaraciones como imputado, donde expuso el macabro plan que incluyó el crimen y la incineración del cuerpo de Cecilia, apuntó que sus incriminaciones fueron bajo tortura. Esta modificación en su estrategia le valió que el resto de los encubridores puedan ser juzgados de manera abreviada.
La hipótesis del equipo fiscal que investigó el caso
El equipo fiscal que investigó el caso está integrado por Jorge Cáceres Olivera, Nelia Velázquez y Juan Martín Bogado.
Su hipótesis principal es que Emerenciano Sena y Marcela Acuña se ausentaron “de manera deliberada” de su domicilio en Resistencia para crear “un ambiente seguro y propicio para que su hijo, César Mario Alejandro Sena, lleve a cabo el homicidio” de Strzyzowski, quien se había casado y luego divorciado de él.
Los acusados de encubrimiento, según el requerimiento de elevación a juicio oral, habrían ayudado al acusado del asesinato a descartar el cuerpo de la víctima, incinerarlo y destruir evidencias.
- 1
Los cerebros detrás de la reforma laboral que imagina Milei
- 2
Andrés Malamud: “Milei es candidato natural a ser reelegido, porque no quedó nadie enfrente”
- 3
Cristina Kirchner recibió a Carlos Maslatón en su casa: “La encontré bien y fuerte”
- 4
Elecciones 2025 | Tensa disputa entre La Libertad Avanza y Martín Lousteau en el recuento definitivo por una banca en Diputados