Guatemala vs. El Salvador, hoy: hora de EE.UU. y cómo ver en vivo las eliminatorias del Mundial 2026
La última ronda de las clasificatorias mundialistas de Concacaf está por iniciar y todos los equipos sueñan con un cupo
La tercera y última ronda de las eliminatorias de la Concacaf está a punto de comenzar. Los 12 equipos que llegaron a esta fase se enfrentarán para conseguir uno de los tres boletos directos para el Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.
- Guatemala llega con un paso firme desde la ronda anterior y se ubica en el Grupo A, junto a su primer rival, El Salvador. Los dirigidos por Luis Fernando Tena ya cuentan con una nueva estrategia que pondrán a prueba desde el primer minuto.
- Por su parte, El Salvador buscará sumar la mayor cantidad de puntos a lo largo de estos tres meses para quedar entre los tres mejores de las clasificatorias y, de esa manera, evitar el repechaje interregional.
A qué hora y dónde ver el partido de Guatemala vs. El Salvador
El partido entre la selección de Guatemala y El Salvador se jugará el 4 de septiembre en el Estadio Cementos Progreso, en la Ciudad de Guatemala, a las 22.00 (hora del Este de Estados Unidos).
Los fanáticos podrán seguir la transmisión del encuentro en el país norteamericano a través de Telemundo Deportes, Amazon Prime Video, CBS Sports Network y Fubo TV.
Cómo llegan Guatemala y El Salvador al partido de la Concacaf
Guatemala llega a esta fase de las eliminatorias en un buen momento, después de sorprender a todos en la reciente Copa Oro celebrada en Estados Unidos. En el torneo, el equipo de Luis Fernando Tena demostró una sólida ofensiva a cargo de Rubio Rubín y Óscar Santis, lo que los llevó hasta las semifinales, donde se enfrentaron a la selección anfitriona.
Guatemala buscará hacer historia bajo la dirección de Luis Fernando Tena, ya que nunca ha clasificado a una Copa Mundial de la FIFA. El equipo buscará enviar un mensaje contundente desde su primer duelo en la ronda final de las eliminatorias de la Concacaf, ante El Salvador. La estrategia de la Bicolor es mantener a los jugadores que han logrado buenos resultados hasta el momento, con 18 opciones de la liga nacional para rotar a lo largo de esta fase final y lograr la clasificación histórica.
Por su parte, El Salvador cuenta con la dirección de Hernán Darío “Bolillo” Gómez, un entrenador que ya ha logrado guiar a tres selecciones diferentes (Ecuador, Colombia y Panamá) a un Mundial en el pasado. Este factor podría dar a la Selecta las posibilidades de terminar como líder de su grupo.
Ambos equipos compiten directamente por el único boleto sin escalas del Grupo A para el Mundial 2026, ya que solo el primer lugar de cada bombo accede de forma automática al torneo.
Alineaciones de Guatemala y El Salvador para las eliminatorias de Concacaf
Con base en las alineaciones anteriores de Guatemala y El Salvador en las rondas pasadas de las eliminatorias de la Concacaf, estos podrían ser los 11 iniciales de cada selección para su próximo duelo:
Guatemala:
- Nicholas Hagen
- José Morales
- José Pinto
- Nicolás Samayoa
- Aaron Herrera
- José Rosales
- Rudy Muñoz
- Jonathan Franco
- Olguer Escobar
- Óscar Santis
- Rubio Rubín
El Salvador:
- Mario González
- Bryan Tamacas
- Julio Sibrián
- Jorge Cruz
- Álex Larín
- Brayan Landaverde
- Melvin Cartagena
- Santos Ortiz
- Nathan Ordaz
- Jairo Henríquez
- Brayan Gil
Cómo quedaron los grupos de la última fase de las eliminatorias de Concacaf
Después del sorteo de la confederación, se dividieron tres grupos con las 12 selecciones de la región que quedaron de la siguiente manera:
- Grupo A: Panamá, El Salvador, Guatemala, Surinam
- Grupo B: Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago, Bermuda
- Grupo C: Costa Rica, Honduras, Haití, Nicaragua
