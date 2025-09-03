Guatemala vs. El Salvador: hora de California para ver en vivo el partido clave de Concacaf rumbo al Mundial 2026

La Ronda Final de las Eliminatorias de la Concacaf comienza con los partidos del Grupo A, en el que se ubican las selecciones de Guatemala y El Salvador, además de Panamá y Surinam. Todas buscarán este jueves sus primeros tres puntos en el camino hacia el Mundial 2026.

Guatemala y El Salvador están listos para la última fase de las eliminatorias mundialistas (Instagram @fedefutguate)

Los comandados por Luis Fernando Tena (Guatemala) ya cuentan con una estrategia para arrancar esta etapa final de la confederación y continuar con los buenos resultados que han cosechado recientemente en la Copa Oro y las fases anteriores de la clasificatoria regional.

En cuanto a La Selecta, buscará iniciar su camino con un triunfo ante uno de los equipos favoritos para avanzar a la Copa Mundial, para sumar la mayor cantidad de puntos durante los tres meses que dura esta última ronda eliminatoria.

A qué hora y dónde ver el partido entre Guatemala y El Salvador en California

El partido entre las selecciones de Guatemala y El Salvador se jugará este jueves 4 de septiembre de 2025 en el Estadio Cementos Progreso, en la Ciudad de Guatemala, a las 19.00 (hora de Los Ángeles).

Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir la transmisión en vivo a través de Telemundo Deportes, Amazon Prime Video, CBS Sports Network y FuboTV, de acuerdo con LiveSoccerTV.

Cómo llegan El Salvador y Guatemala al partido de las Eliminatorias

El combinado de Guatemala llega en un buen momento a la última ronda de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf, después de un gran resultado en la Copa Oro. El conjunto de Luis Fernando Tena sorprendió al llegar a las semifinales del torneo, donde cayó ante Estados Unidos.

Asimismo, los guiados por el director técnico mexicano buscarán hacer historia al clasificar por primera vez a una Copa Mundial de la FIFA.

Guatemala ya cuenta con una estrategia para buscar quedar entre los tres primeros de la región y así conseguir un pase directo a la justa mundialista, con sus futbolistas base que dieron buenos resultados en su paso al certamen de 2026.

Por su parte, La Selecta tiene al frente del banquillo al “Bolillo” Gómez, un entrenador que ya logró guiar a tres selecciones diferentes (Ecuador, Panamá y Colombia) a un Mundial de la FIFA, por lo que los salvadoreños tienen posibilidades de quedar en la cima del Grupo A.

Ambos equipos compiten de manera directa por uno de los pases directos de la Concacaf para el Mundial, ya que ambos están en el mismo bombo, por lo que solo uno de ellos podrá ir automáticamente al certamen.

Convocados de Guatemala y El Salvador para las primeras fechas de Eliminatorias

Para el duelo entre Guatemala y El Salvador, en el arranque de la última fase de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf, ambas selecciones definieron sus convocados en busca de los primeros tres puntos.

La plantilla completa de la selección de Guatemala (Los Chapines) es la siguiente:

Arqueros : Nicholas Hagen, José Ardón.

: Nicholas Hagen, José Ardón. Defensores : Nicolás Samayoa, José Pinto, José Rosales, Elícer Lemus, Aarón Herrera, José Morales, Óscar Castellanos.

: Nicolás Samayoa, José Pinto, José Rosales, Elícer Lemus, Aarón Herrera, José Morales, Óscar Castellanos. Mediocampistas : Rodrigo Saravia, Pedro Altán, Nathanael Méndez, Steven Robles, Monterroso Ordóñez, Oleg Escobar, Fray Pérez, Jonathan Franco, Carlos Aguilar, Kevin Ramírez.

: Rodrigo Saravia, Pedro Altán, Nathanael Méndez, Steven Robles, Monterroso Ordóñez, Oleg Escobar, Fray Pérez, Jonathan Franco, Carlos Aguilar, Kevin Ramírez. Delanteros : Rubio Rubín, Henerico Hernández, Darwin Lom, Rudy Muñoz, Óscar Santis.

: Rubio Rubín, Henerico Hernández, Darwin Lom, Rudy Muñoz, Óscar Santis. Director técnico: Luis Fernando Tena.

Mientras que los convocados por El Salvador serían: