Guatemala vs. Panamá: hora de EE.UU. y cuándo es el partido de eliminatorias Concacaf de noviembre 2025

La última fase de la ronda final de las eliminatorias mundialistas de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) está a punto de comenzar y con ella se definirán los equipos que pasarán de manera directa a la Copa Mundial 2026 de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

En esta etapa se volverán a enfrentar las selecciones de Guatemala y Panamá , como parte de sus últimos dos partidos de esta ronda final, en la que ninguno puede cometer errores si quiere conseguir su pase directo a la justa mundialista.

Panamá se mantiene como segundo lugar del Grupo A , con un total de seis puntos , empatado con la selección de Surinam , que dio la sorpresa al superar a los favoritos del bombo.

La Bicolor ocupa el tercer puesto, con cinco puntos y las esperanzas intactas para lograr un milagro que la lleve, por primera vez en su historia, al máximo torneo del fútbol.

Panamá está en segundo lugar del Grupo A (Concacaf) @edubunker

A qué hora y dónde ver el partido de Guatemala vs. Panamá en Estados Unidos

El quinto partido de la última ronda de eliminatorias mundialistas de la Concacaf, entre Guatemala y Panamá, se llevará a cabo el próximo jueves 13 de noviembre de 2025 en el Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”, en Ciudad de Guatemala, a las 21.00 hs, tiempo del Este de Estados Unidos.

Los aficionados que deseen ver el partido en vivo podrán seguirlo a través de Telemundo Deportes y Ahora Universo con narraciones en español, o por medio de CBS Paramount con narración en inglés, de acuerdo con el sitio oficial de la confederación.

Cómo llegan Guatemala y Panamá al quinto partidos de las eliminatorias de Concacaf

Panamá llega al quinto partido de la fase final de las eliminatorias mundialistas de Concacaf como el segundo mejor del Grupo A, solo por debajo de Surinam por diferencia mínima de goles y con un total de seis puntos, después de que ambas escuadras empataran 1-1 en el Estadio Rommel Fernández de la capital panameña.

Con las dos fechas de noviembre, Guatemala se juega el pase a su primer Mundial (Facebook/FederacióndeFútboldeGuatemala)

El partido estuvo muy cerrado, donde Surinam parecía que lograría sacarle los tres puntos a los locales, quienes lucharon hasta el final para conseguir igualar el marcador y repartirse las unidades, para conseguir también un empate en la tabla del bombo A.

Por su parte, Guatemala logró una victoria importante ante El Salvador en el cuarto partido de la ronda final como visitantes, al imponerse 1-0 contra La Selecta, y así colocarse en el tercer lugar de su grupo con cinco unidades y dejar prácticamente sin posibilidades a los salvadoreños de obtener su boleto sin escalas al Mundial 2026.

Si la Bicolor pretende llegar por primera vez en su historia a la Copa Mundial, deberá ganar los dos siguientes encuentros de noviembre y evitar cualquier error, ya que podría dejarla fuera, incluso de la repesca intercontinental.

Alineaciones del partido Guatemala vs. Panamá en noviembre

Para el encuentro de Guatemala y Panamá que se llevará a cabo el 13 de noviembre, aún no están listas las alineaciones oficiales de los equipos, sin embargo, con base en sus anteriores encuentros, estas podrían ser las formaciones iniciales para el encuentro.

Guatemala tiene amplias posibilidades de llegar al Mundial 2026 (Concacaf)

Guatemala: Nicolás Hagen, José Morales, Nicolás Samayoa, José Pinto, Aarón Herrera, Jonathan Franco, Stheven Robles, Rudy Muñoz, Olger Escobar, Oscar Santis, Rubio Rubin.

Panamá: Mosquera, Davis, Murillo, Andrade, Escobar, Ramos, Bárcenas, Carrasquilla, Martínez, Rodríguez y Fajardo.

Cómo va la tabla general de las eliminatorias de Concacaf

Previo al quinto partido de las eliminatorias mundialistas de Concacaf, Surinam y Panamá están empatados en la cabeza del Grupo A, junto con Jamaica y Honduras en sus respectivos bombos.

Guatemala está a un punto de los líderes del grupo de las eliminatorias mundialistas (Concacaf) SALVADOR MELENDEZ

La tabla de la confederación queda de la siguiente manera:

Grupo A

Surinam 6 puntos

Panamá 6 puntos

Guatemala 5 puntos

El Salvador 3 puntos

Grupo B

Jamaica 9 puntos

Curazao 8 puntos

Trinidad y Tobago 5 puntos

Bermudas 0 puntos

Grupo C

Honduras 8 puntos

Costa Rica 6 puntos

Haití 5 puntos

Nicaragua 1 puntos

