Guerra Rusia-Ucrania. Volodimir Zelensky lleva su furia a la ONU y Occidente comienza a aplicar una nueva ronda de sanciones

WASHINGTON.- En un discurso ardiente y desafiante, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, acusó a Rusia de atrocidades y torturas contra civiles en Bucha, en las afueras de Kiev, para destruir a su población y “solo por placer”, y exigió a las potencias encontrar la forma de responsabilizar plenamente a Moscú y al presidente ruso, Vladimir Putin, por los “terribles crímenes de guerra”, los peores abusos desde la Segunda Guerra Mundial, remarcó, al compararlos con actos terroristas.

Estados Unidos y sus aliados europeos preparan una nueva ronda de sanciones contra Rusia, y el Departamento del Tesoro le impidió a Moscú acceder a sus reservas para concretar pagos de la deuda por más de 600 millones de dólares, empujando a Rusia más cerca de un nuevo default.

“Mataron a familias enteras, adultos y niños y trataron de quemar los cuerpos”, se despachó Zelensky, en un mensaje transmitido por video ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, reunido en la sede del organismo en Nueva York.

“Algunos de ellos recibieron disparos en las calles. Otros fueron arrojados a pozos, para que murieran allí, sufriendo. Fueron asesinados en sus departamentos, casas, volados con granadas. Civiles fueron aplastados por tanques mientras estaban sentados en sus autos en el medio de la calle, solo por placer”, continuó el presidente ucraniano, al hablar desde su despacho en Kiev, visiblemente enojado y conmocionado.

Una familia pasa junto a un automóvil aplastado por un tanque ruso en Bucha, en las afueras de Kiev Rodrigo Abd - AP

Zelensky brindó este martes un discurso muy áspero ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) días después de que el mundo viera las primeras imágenes de las atrocidades supuestamente cometidas por las tropas rusas en Bucha, en las afueras de Kiev. Videos, fotografías e imágenes satelitales revelaron el mayor horror visto en Ucrania desde que comenzó la invasión de Rusia a fines de febrero. Zelensky dijo que los soldados rusos cortaron extremidades, gargantas, violaron y asesinaron mujeres frente a sus hijos, y les arrancaron la lengua a civiles “solo porque el agresor no escuchó lo que quería escuchar”.

Zelensky pidió reformar el Consejo de Seguridad y las Naciones Unidas para garantizar que los crímenes no queden impunes y castigar a Rusia, y evitar que se escude detrás de su poder de veto.

“Esto no es diferente de otros terroristas como Estado Islámico, y aquí lo hace un miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, dijo el mandatario ucraniano. “¿Dónde está la seguridad que debe garantizar el Consejo de Seguridad? No está allí, aunque hay un consejo de seguridad. ¿Dónde esta la paz? ¿Dónde están esas garantías que la ONU necesita garantizar? Es obvio que la institución clave del mundo que debe asegurar la coerción de cualquier agresión a la paz simplemente no puede funcionar con eficacia”, insistió.

Las atrocidades contra civiles en Bucha le imprimieron una nueva dosis de urgencia y gravedad al conflicto en Ucrania. Antes de volar a Bruselas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que no se trata de un “acto aleatorio” de una unidad rebelde del Ejército ruso, sino de “una campaña deliberada para matar, torturar, violar, cometer atrocidades”. Blinken dijo que los informes eran “creíbles”, y que la evidencia estaba a la vista del mundo. Medios como The New York Times corroboraron con imágenes satelitales que los asesinatos ocurrieron durante la ocupación rusa, y otros documentaron con videos o fotografías los cadáveres atados de manos en la ciudad, o las fosas comunes. La Casa Blanca pidió además que Rusia sea expulsada del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Una mujer llora mientras recibe ayuda alimentaria en medio de escombros de guerra y cuerpos tirados en las calles de Bucha Carol Guzy - ZUMA Press Wire

“No solo es el colmo de la hipocresía, es peligroso. Rusia está utilizando su membresía en el Consejo de Derechos Humanos como una plataforma de propaganda para sugerir que Rusia tiene una preocupación legítima por los derechos humanos”, dijo la embajadora norteamericana en la ONU, Linda Thomas-Greenfield.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la Unión Europea prohibirá la importación de carbón por un valor de más de 4000 millones de dólares por año como parte de las nuevas sanciones contra Moscú en respuesta a la creciente evidencia de atrocidades en Bucha. La violencia “no puede y no quedará sin respuesta”, dijo Von der Leyen.

Advertencia

Zelenskyy enfatizó en su mensaje que Bucha era solo uno de los lugares donde se cometieron crímenes, y que a medida que las tropas rusas se replieguen al este del país seguramente aparecerán otros con horrores similares. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se hizo eco de esa advertencia.

“Si retiran sus tropas y las tropas ucranianas toman el control, me temo que verán más fosas comunes, más atrocidades y más ejemplos de crímenes de guerra”, dijo Stoltenberg en Bruselas.

Más allá de la furia y la indignación global, el poder de veto de Rusia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le garantiza a Moscú impunidad ante cualquier acusación. El Kremlin ha negado absolutamente todo, al sugerir que los crímenes y los cadáveres fueron montados y acusar a Ucrania y al Batallón Azov, la milicia ultraderechista incorporada a las fuerzas armadas ucranianas que ha sido acusada de neonazi, de cometer atrocidades contra civiles para involucrar a Moscú.

Un perro junto al cuerpo de una anciana asesinada dentro de una casa en Bucha, en las afueras de Kiev Felipe Dana - AP

“Solo vieron lo que les mostraron”, dijo el embajador ruso ante las Naciones Unidas, Vasili Nebenzia. “Tenemos que sacar el tumor nazi que consume a Ucrania. Lograremos ese objetivo. Antes o después”, prometió.

A sabiendas del poder de Rusia en la ONU, Zelensky pidió reformar el organismo y restaurar “inmediatamente” la carta fundacional para garantizar la paz mundial. Pidió “plena responsabilidad”, y desafió a las potencias a que demuestren que los criminales de guerra serán castigados. “Si se castiga al más grande, se castiga a todos”, dijo. Si no, el Consejo de Seguridad debería “disolverse”, se despachó.

“Si esto continúa, los países confiarán únicamente en el poder de sus propias armas para garantizar la seguridad y no en el derecho internacional, no las instituciones internacionales”, afirmó el mandatario. “La ONU simplemente puede cerrar. Damas y caballeros, ¿están listos para cerrar la ONU? Si su respuesta es no, entonces debe actuar de inmediato. La carta de la ONU debe ser restaurada inmediatamente. El sistema de la ONU debe ser reformado inmediatamente para que el veto no sea un derecho a morir”, afirmó.