Guía sobre el descuento en las hipotecas que ofrecen las constructoras para comprar propiedades en EE.UU.

Debido a la caída en las ventas de casas nuevas en Estados Unidos, las principales constructoras del país comenzaron a ofrecer descuentos en sus tasas hipotecarias y rebajas de precios para incentivar a los compradores. Sin embargo, las firmas prevén que estas medidas podrían no bastar para revertir la desaceleración del sector.

Por qué las constructoras en Estados Unidos dan descuentos en tasas hipotecarias

De acuerdo con The Wall Street Journal, las compañías enfrentan dificultades para vender viviendas nuevas, incluso con hipotecas subsidiadas al 4%.

Existe una sobreoferta de casas nuevas en Estados Unidos (Unsplash)

Pese a que el mercado inmobiliario experimentó un breve repunte a finales de 2024, los constructores edificaron decenas de miles de propiedades adicionales, esperando una fuerte demanda durante la primavera de 2025, que finalmente no se concretó.

Según datos del Banco de la Reserva Federal de San Luis, el número de viviendas nuevas terminadas, pero sin vender alcanzó su nivel más alto en casi dos décadas, lo que obligó a las constructoras a recurrir a incentivos para reducir su inventario.

Cuáles son los incentivos hipotecarios que ofrecen algunas constructoras

DR Horton, responsable de una de cada siete viviendas nuevas en el país, ofrece actualmente tasas hipotecarias inferiores al 4% a través de su propia financiera. Además, redujo 3% su precio promedio de venta durante el último año y prevé aplicar nuevas rebajas en su ejercicio fiscal 2026, que finaliza en septiembre.

Constructoras ofrecen tasas hipotecarias bajas para vender su inventario (Unsplash)

Por su parte, Lennar, la segunda constructora más grande de Estados Unidos, lanzó incentivos de hasta 64.000 dólares para quienes adquieran una vivienda antes de que termine 2025. La combinación de hipotecas subsidiadas y descuentos representa una reducción equivalente al 14,3% del valor total de las propiedades.

Sin embargo, estas estrategias han afectado los márgenes de beneficio, lo que llevó a varias firmas a ralentizar su producción de nuevas viviendas y a esperar un repunte de la demanda, que cayó 21% durante el tercer trimestre del año, según cifras de TWSJ.

En dónde se han vendido menos casas en Estados Unidos

Las casas nuevas representan alrededor de una quinta parte de todas las transacciones inmobiliarias del país, pero la baja en ventas ha sido más pronunciada en algunas regiones.

La oferta de casas de segunda mano afecta las ventas de las nuevas (Unsplash)

En Texas y Florida, la sobreoferta de viviendas —producto de la expansión acelerada y las normas de construcción más flexibles— ha generado una fuerte competencia entre desarrolladores. En cambio, en el Medio Oeste, el impacto ha sido moderado.

En California, el inventario de casas nuevas sin vender se duplicó en comparación con 2024, impulsado por la baja en la demanda extranjera y el aumento del número de viviendas de segunda mano. Mientras que en Washington D.C., el número de propiedades nuevas disponibles creció 130% interanual, una cifra que podría agravarse por el cierre de gobierno y los despidos federales.

Los expertos advierten que si las tasas hipotecarias nacionales no bajan de manera sostenida y los salarios no aumentan al ritmo de la inflación, las constructoras deberán aplicar medidas más agresivas, como planes de financiamiento directo o ventas a precios por debajo del costo de reposición, para evitar una nueva caída prolongada en el mercado de la vivienda.