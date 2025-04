Habló el dueño de Jet Set de República Dominicana: así se enteró del derrumbe mientras estaba en Las Vegas

El colapso del techo de la discoteca Jet Set, el pasado 8 de abril en República Dominicana, causó 232 muertes. Más de dos semanas después de la tragedia, el dueño del local, Antonio Espaillat, rompió el silencio y tuvo su primera aparición pública: contó que no hubo inspecciones previas ni advertencias sobre un posible derrumbe. Además, reveló que estaba en Estados Unidos cuando ocurrió el incidente.

Antonio Espaillat se enteró del derrumbe en Jet Set por una llamada de su hermana

Según informó Associated Press, al momento de la tragedia, Antonio Espaillat estaba en Las Vegas, Nevada, por una convención. Se enteró del derrumbe por su hermana, quien lo llamó cuando quedó atrapada entre los escombros junto a otras personas que habían ido al concierto de Rubby Pérez, quien también murió.

El empresario contó que estaba en Las Vegas por una convención cuando su hermana lo llamó para decirle que el techo había colapsado durante el concierto

“¿Cómo puede colapsar un techo?”, recordó haberse preguntado mientras volaba de regreso a República Dominicana. “Estoy destruido. A las familias de las víctimas les digo que lo siento mucho, muchísimo”, expresó Espaillat.

Desde su vuelta a Santo Domingo, según declaró, no pudo dormir bien. Asimismo, señaló que ya habló con familiares de empleados y algunas víctimas. Aunque en un primer momento quiso visitar el sitio, las autoridades se lo negaron por cuestiones de seguridad, dado que había muchas personas enojadas en el sitio.

A pesar del escándalo, Espaillat comentó que no piensa huir: “Voy a enfrentar todo. No me voy a ir a ningún lado”. Hasta ahora, ya se presentaron tres demandas contra la discoteca Jet Set.

El techo colapsado de Jet Set tenía filtraciones desde hacía años

En declaraciones con la cadena local Telesistema, Espaillat contó que el techo de la discoteca sufría filtraciones desde hacía décadas y que lo reparaban de forma reiterada con placas de yeso. El agua se filtraba a través de los equipos de aire acondicionado, lo que provocaba la caída frecuente de estos arreglos.

Sin embargo, nunca hubo una inspección formal, según admitió el empresario. “Siempre comprábamos yeso. Siempre”, dijo durante su primera entrevista tras el hecho. El club funcionaba en el mismo edificio desde hacía 30 años y contaba con seis aires acondicionados y tres tanques de agua en la parte superior del edificio.

Espaillat confirmó que 515 personas estaban dentro del club al momento del colapso; 189 fueron rescatadas con vida en las primeras 53 horas tras la tragedia Matias Delacroix - AP

También funcionaba una planta eléctrica en una sala adyacente. A pesar del peso, el techo nunca fue reforzado estructuralmente. Cada seis u ocho años, una cuadrilla se encargaba de impermeabilizarlo. La última vez lo habían hecho un mes antes del colapso. En tanto, empleados habían colocado nuevas placas el mismo día del derrumbe.

Espaillat aseguró que, de haber sabido que algo podía fallar, habría actuado: “No hubo advertencias. Nada. Nos sorprendió a todos”.

Tragedia en Jet Set: 515 personas estaban en la discoteca durante el derrumbe

Según confirmó Espaillat, había 515 personas dentro del local cuando el techo cayó sobre la multitud. Los equipos de rescate lograron rescatar a 189 sobrevivientes durante las primeras 53 horas. En tanto, docenas de heridos siguen internados.

Entre las 232 víctimas fatales figuran siete médicos, un exfuncionario de Naciones Unidas y estrellas deportivas, como los exbeisbolistas Octavio Dotel y Tony Enrique Blanco Cabrera. También murió Nelsy Cruz, gobernadora de Montecristi y hermana de Nelson Cruz.

Derrumbe en República Dominicana: investigan las causas del colapso estructural

El gobierno dominicano creó una comisión con expertos locales e internacionales para investigar lo sucedido. El proceso podría demorar varios meses. Mientras tanto, la falta de controles en edificaciones privadas está bajo revisión.

La investigación oficial incluye a expertos locales e internacionales y revisará posibles negligencias estructurales; el informe final podría demorar varios meses

Actualmente, no existe un organismo oficial que fiscalice la infraestructura de locales comerciales. Sin embargo, el presidente Luis Abinader anunció que se prepara una ley para crear ese tipo de control estatal.

Por su parte, Yamil Castillo, vicepresidente de la Sociedad de Ingenieros de Puerto Rico, advirtió que las filtraciones afectan gravemente las estructuras. Aunque no participa en la investigación, explicó que el agua debilita los materiales del techo, sobre todo cuando hay equipos pesados encima.

“Esas filtraciones se tenían que haber reparado. Cambiar placas de yeso no era suficiente”, enfatizó.