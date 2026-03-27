Es dominicano y optó por la ciudadanía americana en Florida: el error en su aplicación que alertó al Uscis

Lo que parecía un trámite rutinario de naturalización se convirtió en una operación policial en Orlando, Florida. Un ciudadano de origen dominicano, presuntamente vinculado a una organización criminal y con una orden de arresto federal activa por tráfico internacional de armas, presentó su solicitud para convertirse en ciudadano estadounidense. Sin embargo, la revisión de antecedentes durante el proceso permitió detectar su historial delictivo.

El error que un migrante con antecedentes penales cometió en el formulario de Uscis

Según informó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos a través de sus canales oficiales, el implicado dejó sin responder la pregunta relativa a la posesión o manejo de armas en su formulario de ciudadanía.

Uscis informó sobre el caso en sus redes sociales X @Uscis

Esta inconsistencia llamó la atención del equipo de adjudicación en la oficina de Orlando, quienes al investigar más en la verificación de antecedentes, descubrieron que el solicitante tenía una orden de arresto vigente.

Al comprobar la información, el Uscis coordinó acciones con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para proceder con su detención.

El proceso de verificación y los 120 días de Uscis

De acuerdo con el portal de la entidad, este caso mostró la rigurosidad de los protocolos de seguridad que aplica el gobierno estadounidense durante el examen de naturalización.

El manual de políticas de Uscis aclara que disponen de un plazo de 120 días a partir de la fecha de la entrevista inicial para emitir una decisión definitiva sobre una solicitud.

Durante este período, los oficiales realizan un proceso de “reverificación” en el que se revisan exhaustivamente los antecedentes penales y el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad.

Un error en su documentación permitió que el Uscis detectara su historial delictivo. Imagen ilustrativa generada con IA

En el caso del ciudadano dominicano, la identificación de información “potencialmente inhabilitante” detuvo cualquier posibilidad de aprobación. La normativa vigente establece que el oficial debe basar su decisión en las leyes y precedentes actuales, y tiene la facultad de denegar la solicitud si el aspirante no logra demostrar un buen carácter moral o si posee órdenes judiciales pendientes.

Además, el Uscis no programa ceremonias de juramentación si identifica datos que comprometan la seguridad nacional o la integridad del sistema migratorio.

Motivos de denegación de la ciudadanía y consecuencias legales

La omisión de información en el formulario N-400 (Solicitud de Naturalización) se considera una falta grave que puede derivar en la denegación conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Entre los motivos generales para rechazar una petición se encuentran la falta de establecimiento de una admisión legal para la residencia permanente, la ausencia de residencia continua y, fundamentalmente, la carencia de un historial limpio de delitos graves.

Una falta grave puede derivar en la denegación inmediata (Web/Uscis)

El manual mencionado remarca que la agencia no puede considerar la naturalización de personas que se encuentren en procesos de deportación o con órdenes finales de expulsión.

Al detectar la orden de arresto federal, el estatus del solicitante cambia de aspirante a detenido, lo que activa los protocolos de expulsión del país.

Las autoridades recordaron que proporcionar información falsa o incompleta en trámites migratorios no solo anula la solicitud, sino que puede acarrear penas de prisión y la prohibición permanente de reingreso a Estados Unidos.