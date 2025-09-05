Haití vs. Honduras: hora de EE.UU. y cómo ver en vivo el partido de Eliminatorias Concacaf

Los 12 equipos de la Concacaf (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol) que llegaron a la última ronda de eliminatorias rumbo al Mundial 2026 están listos para disputar los primeros duelos, que se extenderán hasta noviembre.

A qué hora y dónde ver el partido Haití vs. Honduras en Estados Unidos

El partido entre las selecciones de Haití y Honduras se jugará el 5 de septiembre, en el estadio Stadion Ergilio Hato, a las 20.00 (hora del Este de Estados Unidos). El encuentro será dirigido por el árbitro canadiense Pierre-Luc Lauziere.

Jul 2, 2025; Santa Clara, California, USA; during a semifinal match of the 2025 Gold Cup at Levi's Stadium. (Darren Yamashita-Imagn Images)

Para los aficionados que quieran seguir la transmisión en vivo de este duelo de las eliminatorias mundialistas de Concacaf en el país, podrán hacerlo a través de Telemundo Deportes, Amazon Prime Video, CBS Sports Network y Fubo TV.

Cómo llega Honduras al partido de las eliminatorias mundialistas

La H llega con paso sólido a estas alturas de las clasificatorias, después de concretar una buena participación en la reciente edición de la Copa Oro, donde llegó hasta las semifinales del certamen, pero lamentablemente perdió contra la selección de México.

El historial entre ambas selecciones le da ventaja a Honduras, que ganó cuatro de los últimos cinco duelos ante Haití desde 2008, mientras que los caribeños apenas consiguieron una victoria.

Honduras viene de hacer una gran Copa Oro y quiere hacerse con un lugar en el próximo mundial

Los jugadores clave para este partido serán Derrick Étienne, por parte de Haití, y Edwin Rodríguez, por Honduras.

Alineaciones de Haití y Honduras para el partido de la Concacaf

Con base en los partidos anteriores de las rondas eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026, las posibles alineaciones iniciales de Haití y Honduras para este encuentro serían:

El Salvador y Honduras integran el grupo de la muerte en la Copa Oro 2025 (Instagram: @LaSelecta_SLV/Archivo) Instagram: @LaSelecta_SLV/Archivo

Honduras: Edrick Menjívar, Joseph Rosales, Martínez, Montes, Nájar, Deybi Flores, López, Kevin Arriaga, Anthony Lozano, Palma y Romell Quioto.

Haití: Johnny Placide, Carlens Arcus, Ricardo Adé, Duverne, Lacroix, Jean Jaques, Leverton Pierre, Attys, Deedson, Frantzdy Pierrot, y Duck Nazon.

Cómo quedaron conformados los grupos de la Concacaf

Después del sorteo de la confederación, se dividieron tres grupos con las 12 selecciones de la región que llegaron hasta la última ronda de las eliminatorias mundialistas, cuyos partidos comenzarán en septiembre y finalizarán en noviembre de 2025. Los bombos quedaron de la siguiente manera: