Hallan cadáver en el Tesla de un rapero estadounidense en Hollywood

Un cadáver en estado de descomposición fue hallado en el portamaletas de un Tesla que fue incautado y está registrado a nombre de la estrella emergente del rap estadounidense D4vd, informaron la policía y los medios de comunicación este martes.

Los vecinos de un depósito de vehículos llamaron a la policía para reportar un olor a podrido que provenía del estacionamiento localizado en Hollywood el lunes.

Cuando los oficiales llegaron, dijeron haber encontrado un cuerpo en estado de descomposición envuelto en plástico en el maletero, que en este modelo de auto eléctrico, está en la parte del frente.

"Nos notificaron esta mañana, y el vehículo ha estado aquí por un par de días", dijo a los medios de comunicación Robert Peters, del Departamento de Policía de Los Ángeles.

El automóvil está registrado en Texas a nombre de David Anthony Burke, cuyo nombre artístico es D4vd, informó el canal ABC7.

D4vd tiene previsto tocar en Minneapolis este martes, como parte de la gira mundial que realiza el cantante de 20 años.

La estrella saltó a la fama en 2022 cuando su "Romantic Homicide" se convirtió en un éxito de TikTok.

D4vd mantiene presencia activa en las redes sociales, donde durante los últimos días ha promovido su nuevo disco, pero no ha hecho mención al incidente.

El depósito de vehículos donde el cadáver fue hallado es cercano al nuevo restaurante de Tesla, de Elon Musk, que abrió sus puertas en julio en Hollywood.

hg/pr/val