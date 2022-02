Heather McDonald se desplomó en medio de su show y sufrió una fractura de cráneo

La comediante estadounidense Heather McDonald se desplomó en medio de su show y debió ser trasladada de urgencia a un hospital. Hasta el momento no se confirmó la causa del accidente.

Todo ocurrió mientras realizaba una presentación en Tempe, Arizona. El show apenas había comenzado y la comediante se encontraba haciendo el primer chiste de la noche, en referencia a su vacunación contra el Covid-19.

Después de terminar la broma, cayó desplomada en el escenario y se golpeó fuertemente la cabeza. En un comienzo, los espectadores creyeron que la caída era parte de la rutina y no se preocuparon.

Sin embargo, todo cambió cuando comenzaron a pasar los segundos. Dos profesionales médicos que estaban entre el público se acercaron a atender a Heather. A los pocos minutos, una ambulancia llegó hasta el lugar y la comediante fue trasladada a un hospital cercano.

Heather McDonald les habló a sus fanáticos desde el hospital luego del accidente Captura

En sus historias de Instagram, llevó tranquilidad a sus fanáticos y les pidió perdón por haber tenido que cortar el show tan rápidamente: “Estoy en la sala de emergencias, me veo rara. Lo siento tanto. Me desmayé en el escenario. Me presenté, hice un chiste y me sentí mareada”.

“Me caí sobre mi ojo. No puedo creer que esto pasó. Me siento terrible de que hayan tenido que decirle a todos que se vayan y cancelar el segundo show”, completó en esa misma línea.

Aunque en el llamado al 911 se informó una convulsión, todavía no está claro qué fue lo que causó el desmayo, según informó el medio estadounidense TMZ. En el hospital se le realizaron múltiples estudios a la comediante, pero aún no se confirmó la causa del accidente.

Los resultados que se conocieron más tarde arrojaron una fractura de cráneo y continúa el trabajo del personal médico para averiguar qué fue lo que ocasionó la caída. Heather manifestó estar muy cansada y con mucho dolor en la zona.

Por otra parte, lo que sí se confirmó es que la comediante no tiene coronavirus. Justamente en la broma que hizo antes de desmayarse, había dicho que tenía el esquema de vacunación completo.

Heather estaba realizando su segunda noche de una serie de tres presentaciones en Arizona y tenía pensado continuar con sus shows en Los Ángeles durante el mes de marzo. A partir de lo ocurrido durante la noche del domingo, deberá esperar la evaluación de sus médicos para saber cuándo podrá volver a subirse a un escenario.