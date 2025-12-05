Henry, Kaká o Villa, los campeones del mundo que no conquistaron la MLS

Por primera vez en 30 años, un ganador de la Copa del Mundo de fútbol se coronará este sábado campeón de la liga norteamericana (MLS), una misión fallida para estrellas del pasado como Thierry Henry, Kaká, David Villa o Andrea Pirlo.

Un triunfo en la final del Inter Miami le daría este reconocimiento a los argentinos Lionel Messi y Rodrigo De Paul (campeones en 2022) y al español Sergio Busquets (campeón en 2010).

Otro campeón planetario, el alemán Thomas Müller (2014), obtendría la distinción en caso de victoria del Vancouver Whitecaps.

A continuación algunos de los campeones mundiales más destacados que se retiraron de la MLS sin trofeo desde su creación en 1996.

- Thierry Henry (NY Red Bulls, 2010-2014) -

El punta francés prolongó su carrera en Estados Unidos durante cinco temporadas tras sus exitosas etapas en el Arsenal y Barcelona.

Henry eligió para su aventura al New York Red Bulls, una franquicia en la que había militado poco antes uno de sus compañeros en la victoria de los Bleus en el Mundial de 1998, Youri Djorkaeff.

Henry anotó 51 goles en 122 partidos de liga y comandó a los neoyorquinos hasta el primer lugar de la fase regular en 2013, pero en playoffs su mejor resultado fueron las semifinales del año siguiente.

- Kaká (Orlando City, 2015-17)

Ricardo Izecson dos Santos Leite, más conocido como Kaká, es el mayor talento brasileño del que han disfrutado los aficionados norteamericanos.

El campeón del Mundial de 2002 y Balón de Oro en 2007 construyó su hogar en la soleada Florida capitaneando al Orlando City desde su temporada inaugural de 2015.

Kaká convirtió 24 goles en 75 partidos durante tres campañas en Orlando en las que, diezmado por lesiones, no llegó a disputar los playoffs.

- David Villa (NY City, 2015-2018) -

El Guaje, campeón mundial con España en 2010, fue una de las figuras europeas que rindió a mayor nivel en la MLS.

El ex delantero del Barcelona fue un ícono del New York City desde 2015, su temporada inaugural, hasta 2018.

En ese periodo puso la pólvora a uno de los grandes "superequipos" de la competición junto al italiano Andrea Pirlo, también campeón del mundo en 2006, y el inglés Frank Lampard.

Villa abandonó Nueva York con un saldo de 77 goles en 117 partidos y un premio al Jugador Más Valioso (MVP) en 2016, pero ningún avance más allá de los cuartos de final.

Dentro de la quincena de campeones mundiales que se marcharon en blanco de la MLS tiene un lugar destacado Thiago Almada.

El ahora mediapunta del Atlético de Madrid, ganador con Argentina en 2022, es el único que alzó la corona cuando militaba en la MLS, en su caso como miembro del Atlanta United.

